Autorizado el gasto de 271.192 para la gestión de residuos en distintos centros del SERIS hasta 2023

LOGROÑO, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado a la Consejería de Salud un gasto con un presupuesto base de licitación de 271.191,80 euros para el contrato de servicios de gestión de residuos sanitarios en el Hospital General de La Rioja y en el CARPA, centros dependientes del Servicio Riojano de Salud (SERIS).

Este contrato tiene una duración de 25 meses con fecha de inicio el 1 de diciembre de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2022.

Se contemplan tanto los residuos que no resultan específicos de la actividad sanitaria (material de oficina, cocinas, etc.) como aquéllos generados en la actividad clínica (análisis, curas*) que, por sus características, no estén considerados en el grupo de residuos sanitarios especiales que requieran un tratamiento especial.

Asimismo, el contrato también estipula la periodicidad de la retirada, según cada centro y el tipo de los residuos, valorando los tiempos de respuesta y los recursos materiales y humanos del proveedor, incluyendo los contenedores o compactadores y su mantenimiento y la eficiencia medioambiental de los vehículos de recogida.

Por su actividad, los residuos generados en los centros sanitario pueden presentar riesgos potenciales para la salud y seguridad de los trabajadores, de la población y del medio ambiente. Por tanto, la gestión de los residuos procedentes de los centros sanitarios debe realizarse correctamente para facilitar su separación y que puedan recibir el tratamiento adecuado o sean reciclados cuando sea posible.