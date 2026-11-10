Autorizado un gasto de 280.000 euros para el programa de becas de formación en prácticas sobre I+D+i en 2027

Archivo - Alfonso Domínguez, en la rueda de prensa - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado a la ADER un gasto de 280.000 euros para la constitución de la bolsa de becas de formación en prácticas en el área de I+D+i y una bolsa de organizaciones de acogida en 2027. La ADER considera vital atraer y retener talento para mejorar la competitividad empresarial, en el marco de un plan regional que movilizará 405,8 millones de euros entre 2026 y 2028.

El portavoz del Gobierno regional, Alfonso Domínguez, ha querido recordar que la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja está realizando un importante esfuerzo en potenciar el desarrollo de proyectos de I+D+i como elemento diferenciador y herramienta de competitividad empresarial.

En este sentido, considera vital que las empresas, agrupaciones innovadoras, organismos públicos de investigación y centros tecnológicos del tejido riojano puedan contar con los mejores profesionales como recursos de diferenciación y competitividad.

En este contexto, las becas tienen un doble objetivo: en primer lugar, facilitar la incorporación de jóvenes titulados al mundo laboral, donde podrán complementar la formación reglada que han recibido con una de carácter práctico; y, en segundo lugar, facilitar a las empresas riojanas un recurso oportuno y eficaz, en la incorporación de la I+D+i a su estrategia empresarial.

Las prácticas versarán sobre los distintos aspectos que afectan al desarrollo de proyectos de I+D+i de las empresas riojanas, a través de la realización de diferentes tareas asociadas enfocadas en diferentes áreas de actuación e interés.

En la actual coyuntura económica, en la que las empresas riojanas necesitan realizar un gran esfuerzo innovador para encarar sus efectos, se entiende que es necesario fomentar la profesionalización en la gestión de las diferentes áreas de la empresa, apoyándose inicialmente en la contratación de expertos, incluida la captación y formación en prácticas de talento base como investigadores y/o tecnólogos (becarios I+D), con el objetivo de generar estructuras más adecuadas para una gestión óptima a futuro.

Durante las próximas semanas, se publicará la convocatoria en el BOR y se ofrecerán más detalles de la misma.

Estas becas se alinean con el Plan de Atracción, Retención y Estabilización del Talento de La Rioja 2026-2028, impulsado por el Gobierno de La Rioja durante el pasado mes de julio y que movilizará 405,8 millones de euros en infraestructuras tractoras, formación, apoyo a universidades e institutos de investigación así como a clústeres sectoriales, además de para reforzar las políticas de I+D+i, con el objetivo de incrementar la competitividad del tejido empresarial riojano, considerando el talento como un factor determinante en este contexto.