Autorizados 41,9 millones para licitar las obras del nuevo CIPFP 'Valle del Cidacos' de Calahorra que empezarán en 2027

Archivo - Alumno de Formación Profesional en imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

LOGROÑO, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado el gasto relativo a la licitación de la contratación de las obras para la construcción del nuevo Centro Integrado Público de Formación Profesional (CIPFP) 'Valle del Cidacos' de Calahorra, por un importe total de 41.999.704,62 euros.

El portavoz del Ejecutivo regional, Alfonso Domínguez, ha explicado que estas obras se deben al incremento de las matrículas en la etapa educativa de Formación Profesional que se está experimentando en los últimos años, sobre todo en la zona de La Rioja Baja. Por ello, la Consejería de Educación, en aras de mejorar la oferta de plazas para estos estudios y teniendo en cuenta la necesidad de espacios del IES 'Valle del Cidacos' de Calahorra, va a licitar la construcción de un nuevo Centro Integrado de Formación Profesional.

Este nuevo centro, que se ubicará en la parcela de Calahorra situada entre la avenida de la Estación y la calle Doctor Chavarría, acogerá un amplio número de familias profesionales como Comercio y Marketing; Administración y Gestión; Sanidad; Instalaciones y Mantenimiento; Transportes y Mantenimiento de Vehículos; Informática y Comunicación; y Servicios Socioculturales y a la Comunidad.

Para la correcta convivencia de todas estas familias se ha previsto una edificación de forma de 'peine', organizado mediante la suma de cinco volumetrías formando una única pieza. En planta dispone de un eje principal en el que se sitúan los elementos comunes de circulación, los accesos principales al edificio, que se localizan en los dos extremos, los vestíbulos, aseos e instalaciones. Las aulas y talleres se ubican en las seis alas más al oeste de la parcela y en la séptima ala, situada más al este, se encuentran los espacios de uso administrativo.

LAS OBRAS COMENZARÁN A PRINCIPIOS DE 2027

Las obras del nuevo CIPFP 'Valle del Cidacos' de Calahorra comenzarán a principios del año 2027 y el plazo de ejecución será de 26 meses. La construcción del edificio podrá ser financiada, hasta en un 60 %, por la Unión Europea, a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional en ejecución del Programa Operativo FEDER de La Rioja 2021-2027.

Con esta autorización, se da un paso decisivo para dar cumplimiento al anuncio realizado por el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, en el Parlamento de La Rioja, durante el debate del Proyecto de Ley de Presupuestos de 2026.

En diciembre de 2025, Capellán avanzó que el Centro Integrado Público de Formación Profesional de Calahorra "se licitará en 2026 y se empezará a construir ese mismo año a la altura del tejido productivo". Los presupuestos de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el actual ejercicio contemplan una partida inicial de 800.000 euros para esta actuación.