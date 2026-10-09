Imagen de la simulación del Proyecto Logroño 1521. - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La creación de dos nuevos aparcamientos subterráneos en Avenida de Bailén y el Revellín; el desvío de la calle Norte, que se acercará a la zona de los actuales estacionamientos y a los edificios de Comandancia; y la "centralidad" que esto dará al Parque del Ebro serán algunos de los principales ejes del Proyecto Logroño 1521.

El alcalde Conrado Escobar ha adelantado este viernes a los mediso de comunicación estos primeros hitos del proyecto, junto con el arquitecto Jesús Ulargui y el arqueólogo Juan Manuel Tudanca, que, acto seguido de la presentación, han compartido también con diferentes colectivos de la ciudad.

El proyecto contará con 400.000 euros ya en los presupuestos municipales para 2027, que ya se están elaborando, para "los trabajos previos administrativos" y las primeras licitaciones.

Incluso, ha augurado Escobar, podrían comenzarse a final del próximo año o principios de 2028 los primeros trabajos, en Avenida de Bailén, con el horizonte para finalizar todo el proyecto "para más de una Legislatura", quizá para el año 2031.

Los aparcamientos subterráneos, que tendrán dos plantas en principio y sustituirán a los actuales en superficie, contarán con un total de 858 plazas, 202 más que ahora, lo que supone un 30% más. En el trancurso de los trabajos, se irán retirando las plazas que existen ahora a medida que vayan siendo operativas las subterráneas.

Se aumentará hasta un 60% los espacios arqueológicos, integrando el Palacio de la Inquisición o la parte de la muralla del siglo XIX en el parking del Revellín, con lo que se llegará a crear un 'hub' cultural con los edificios de Comandancia y otros espacios como la Sala Amós Salvador, el Teatro Bretón o La Gota de Leche. Y las zonas verdes también aumentarán en un 45%.

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