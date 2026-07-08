Reunión del Consejo de Capitalidad, previo a la firma del Convenio - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Convenio de Capitalidad de Logroño correspondiente al ejercicio 2026 sube hasta los 3.075.828 euros, "su mayor cifra histórica", y "con la mayor colaboración" entre las dos instituciones implicadas, Gobierno de La Rioja y Ayuntamiento de la ciudad.

El presidente del Ejecutivo regional, Gonzalo Capellán, y el alcalde logroñés, Conrado Escobar, han suscrito este miércoles el nuevo Convenio, tras la reunión mantenida en la Casa Consistorial por el Consejo de Capitalidad.

"Una noticia excelente", en palabras de Escobar, que ha destacado que el Convenio no es finalista, es decir, no se destina a proyectos predeterminados, sino que se va desarrollando en diferentes áreas, "como Medio Ambiente, Cultura, Deporte o Social".

Y ha puesto ejemplos concretos, como "por primeras vez", suelo industrial en Las Cañas, el Camino de Santiago, el Mundial 82, el nuevo colegio Marqués de Vallejo o el futuro Centro de Especialidades 'Adoración Sáenz', en el Hospital San Pedro.

Por su parte, para Capellán, "más allá de la cifra, necesaria para prestar los mejores servicios, lo más importante es la colaboración", que, desde el Gobierno riojano, "se extiende desde los municipios más pequeños hasta la capital".

Una colaboración, ha destacado el presidente, que, entre inversiones directas -anadiendo a las aportadas por el alcalde otras como Residencia Aspace, la amplicación de la UR con Medicina o la modernización del Laboratorio de La Grajera- y otros proyectos en Logroño, suma casi 150 millones de euros en tres años, "redundando en beneficios para todos".

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