Crimen del Parque del Ebro: "Estoy detenido por asesinato, se ha muerto el jambo"

La bicicleta y la cazadora que robaron llevaron a la policía a los acusados del Crimen del Parque del Ebro

LOGROÑO, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

"Estoy detenido por asesinato, se ha muerto el jambo", es lo que uno de los acusados de asesinato, y robo con violencia, por el Crimen del Parque del Ebro, ocurrido el 6 de abril del 2021, C.S, dijo a su padre el día de su detención, ocurrida tras la investigación policial.

En la segunda sesión del juicio por el Crimen del Parque del Ebro han intervenido, entre otros, los agentes que participaron en la instrucción de la UDEV (Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta).

Éstos encontraron desde una conversación de uno de los acusados jactándose de la paliza hasta las pertenencias de la víctima en posesión de encausados. De hecho, uno de ellos ingresó en los calabozos esa noche detenido por robo con la cazadora del fallecido.

La mañana del 7 de abril, ha relatado el policía instructor de la investigación, recibieron una llama desde el Hospital San Pedro contando que tenían a un joven en estado crítico, inconsciente (fallecería esa tarde) al que le faltaba toda la documentación.

Con la toma de las huellas, y su identificación, comenzó una investigación que incluyó las declaraciones de los agentes de la policía local que le encontraron, los sanitarios y el padre y la expareja de la víctima.

El padre les cuenta que se había desplazado en bicicleta pero ésta no estaba en el lugar de los hechos. Fue una pista importante porque, al revisar las grabaciones del entorno, se vio a los acusados con ella viniendo desde el Parque del Ebro.

Además, esa noche, los acusados habían sido interceptados por una patrulla por saltarse el toque de queda de la pandemia por la Covid y la llevaban. Uno de los policías se fijó en ella porque, casualmente, estaba pensando en comprarse una bici y "era bastante buena".

En esa detención, ese agente (de la Policía Nacional) ha reseñado hoy en el juicio como dos de ellos estaban "exaltados" y empezaron a hacer golpes al aire (sombras en boxeo). A.F contó al agente que había hecho boxeo y M.G que practicaba en casa.

En ese momento, A.F dijo una frase que al agente le pasó inadvertida pero que, con el paso del tiempo, y sabiendo lo que había pasado, se le ha quedado grabada: "Aquí están los parceros mientras los zombis están allá tirados".

Para la identificación de la bicicleta, durante la investigación, también resultó llamativo el candado, de un verde fosforito que llamaba la atención y que era totalmente perceptible tanto en la grabación de los acusados como en las fotos que facilitó la familia.

El hermano de la víctima entregó a la policía unas fotos del mismo día de los hechos y, en ellas, llevaba una cazadora que no portaba cuando fue recogido en el Parque del Ebro e igual a la que llevaba uno de los acusados, A.F, que, además, esa noche fue detenido por robo en una obra.

En el teléfono de C.S había varias conversaciones "con un contenido clarificador", entre ellas, con la hermana de A.F que "implica a cada uno de los acusados". Además, C.S contaba que había metido una paliza a alguien "con expresiones de euforia: No veas como me he dejado la mano oe oe, decía".

En su declaración, S.I "requiere minuciosamente que esa noche estaban en el parque, fueron conscientes de que estaba" la víctima, "le pidieron tabaco, se negó y desde ahí se desencadenó la agresión" que empezó C.S. Le golpean y luego vuelven a cogerle cosas. C.S "le refiere que le ha dado un patadón que le ha dejado seco" y, por eso, tenía sangre.

MUERTE ENCEFÁLICA E HIPOTERMIA

En la sesión de hoy, además, han comparecido las forenses, que han completado la declaración del médico que le atendió en la ambulancia. La muerte, han dicho, se produce por la hemorragia en el cerebro, fue una

muerte encefálica.

Además, sufría una hipotermia, dado que le quitaron el abrigo, y, han dicho: "Tiene peor pronostico una hipotermia cuando tiene un traumatismo previo, como es el caso del traumatismo encefálico".

El abogado de la acusación ha querido incidir en si el mecanismo de las lesiones externas produjo las internas y, por ende, la muerte, a lo que las forenses han respondido afirmativamente.