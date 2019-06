Dimite la presidenta de la AECC en La Rioja, Divina López, por problemas de salud

Actualizado 27/06/2019 12:20:28 CET

LOGROÑO, 27 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Asociación Española del Cáncer en La Rioja, Divina López, ha presentado su dimisión, tras 25 años en el cargo, por problemas de salud, según ha desvelado en una comparecencia de prensa en la que se han dado a conocer los avances de la IV Carrera de la Mujer por la investigación.

López que tenía previsto dejar la presidencia en enero de 2020 ha adelantado este decisión, que ha dicho iba a comunicar posteriormente al presidente nacional, debido a esos problemas de salud que le aquejan. Una decisión que ha asegurado "lo sabéis primero vosotros, los medios de comunicación, antes que mi propia familia", porque "habéis sido la voz de esta Asociación desde el primer momento, y habéis transmitido todo los programa de la asociación".

Una emocionada Divina López ha recordado que "había asumido el compromiso moral con la Asociación Nacional, para dejarlo el próximo mes de enero, mi salud no es la misma, y me he visto obligada a adelantarla, muy a mi pesar".

Ha apuntado que en los 25 años que lleva al frente de la Asociación "dedicada en cuerpo y alma, mi entrega ha sido total, porque ha sido una parte de mi vida, y la he compartido con mi familia, a la que ahora me dedicaré con más intensidad".

Antes de recibir un gran aplauso por parte de los presentes, López ha insistido en que "he cumplido mi cupo, y que estoy orgulloso de La Rioja, de mi tierra, y de toda la gente que nos ha apoyado de verdad; y me voy con el corazón lleno de cariño y de agradecimiento", porque "habéis sido mi medicina que me habéis ayudado a superar los trances que me ha puesto la vida".