Logroño licita de nuevo la revisión del PGM, con más control técnico y previsión de un primer avance a fin de 2026

El Ayuntamiento además ha dado un paso más para la resolución definitiva del contrato anterior, con solicitud de dictamen al Consejo Consultivo

El Ayuntamiento de Logroño ha aprobado este jueves, en una sesión extraordinaria en Junta de Gobierno Local, la licitación para la contratación de un nuevo equipo que llevará adelante la revisión del Plan General Municipal (PGM), que contará con un presupuesto inicial de 839.507 euros.

Un nuevo pliego que contará con más control técnico y que tiene como previsión para presentar un primer avance a finales del próximo año 2026 -con el horizonte de completar la revisión por completo en cuatro años, para el 2029-, como han apuntado en una comparecencia ante los medios de comunicación el alcalde, Conrado Escobar, y el concejal delegado de PGM, Javier Martínez Mancho.

Además, en esta misma sesión de la Junta de Gobierno se ha dado un paso más para la resolución del anterior contrato para la revisión del Plan, que se mantenía con Ezquiaga Arquitectura. Resolución -por incumplimiento de contrato- que ya se aprobó en julio pasado y para la que ahora se solicita el dictamen del Consejo Consultivo.

Entre las condiciones que establece el nuevo pliego, como ha reseñado Escobar, está que el nuevo equipo redactor contará al menos con siete personas, entre ellas, un coordinador con titulación superior y experiencia de cinco años en planeamiento urbanístico; y el resto de perfiles deberán tener también un alto perfil técnico y contar con experiencia acreditada.

Los licitadores deberán presentar una memoria diagnóstico sobre la situación de la ciudad; un programa de trabajo, con calendario incluido; y la posible mejora en el programa de participación ciudadana. Tres documentos que, para la adjudicación definitiva, se unirán a la oferta económica y a la experiencia del equipo.

