Logroño tendrá en 2027 más de 210 millones para un Presupuesto que continúa "los grandes proyectos de la ciudad"

LOGROÑO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Logroño contará en el próximo ejercicio 2027 con un Presupuesto de algo más de millones 210 millones de euros, -210.137.580,92 euros, en concreto-, para unas cuentas "realistas", ya que contienen "lo cotidiano", pero también "ambiciosas" y que continúan con "los grandes proyectos de la ciudad".

Así lo ha asegurado este martes el alcalde logroñés, Conrado Escobar, quien, junto con el concejal de Administración Pública, Francisco Iglesias, ha dado cuenta del Anteproyecto de las cuentas para el próximo ejercicio, que ya se está tramitando, con previsión de aprobarse a mediados de diciembre para que puedan entrar en vigor a 1 de enero.

Son, ha afirmado Escobar, las cuentas de "la consolidación inversora" -casi 23 millones-, "consecuentes con el proyecto de Legislatura", "los que Logroño necesita", "profundamente sociales" y "dinamizadores de la actividad económica de la ciudad".

En líneas generales, el montante final de las cuentas aumenta sobre las del año pasado -en -algo más de un 6 por ciento, hasta ser "el mayor" con el que ha contado la ciudad, como ha explicado Escobar, con el que "se dará continuidad a los principales proyectos de Logroño".

Actuaciones entre las que ha citado la reforma del Paseo de las Cien Tiendas, con 2,7 millones y el próximo hito colocado en Doctores Castroviejo; la calle San Antón, con 400.000 euros; el entorno de Miguel Delibes, con 600.000 euros; 160.000 euros para el nuevo trazado de la calle Norte dentro del Proyecto 1521; o los 36,7 millones para políticas sociales.

"Un muy buen presupuesto, con vocación inversora, que lleva a la gente como protagonista, que hace a los barrios artífices de las grandes transformaciones de la ciudad y que mira al futuro", ha asegurado el primer edil.

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