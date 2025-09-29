PSOE califica de "decepcionantes" las fiestas de San Mateo 2025 que han sido "un fracaso" y "peores que las de 2024"

Reclama "cese", "dimisión" o "relevo" del "desaparecido" Miguel Sáinz

LOGROÑO, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño ha calificado este lunes como "decepcionantes", "un fracaso" y "peores que las de 2024" las fiestas de San Mateo de este año, que se han desarrollado en la ciudad entre el 20 y el 26 de septiembre.

Por ello, en rueda de prensa, el portavoz socialista Luis Alonso ha reclamado "el cese, la dimisión o el relevo" del "máximo responsable" de los festejos, el concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sáinz, a quien ha acusado de haber estado "desaparecido" durante toda la semana festiva.

"Solo nos hacemos del veredicto unánime de la calle", ha reiterado por su parte el edil del PSOE Kilian Cruz, que ha sentenciado que "todo el mundo dice que han sido las peores fiestas de la historia", pese a contar "con expectativas muy altas y un presupuesto que se ha ido ampliando, pero que han resultado un fracaso absoluto".

Algo que han materializado en las actuaciones musicales -"8.500 euros para Puro Relajo y unoas 200.000 para Mikel Izal, y casi el mismo público- o en varios "desastres organizativos" como las calderetas o las carrozas.

Ante esta situación, los socialistas han reclamado al equipo de Gobierno municipal "dar una vuelta" al progama para el año próximo y, especialmente "que vuelva el Espacio Peñas gestionado por las peñas en los Sanmateos de 2026".

((HABRÁ AMPLIACIÓN))