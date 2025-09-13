El avance en la obra de la Glorieta obligará a un nuevo corte al tráfico de las calles Muro del Carmen y de Cervantes - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

Entre el lunes 15 y el jueves 18, debido a los trabajos de impresión del asfaltado del cruce con Portales, Muro del Carmen y Muro de Cervantes

LOGROÑO, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha informado este sábado de que, debido al avance de los trabajos de reurbanización de la Glorieta del Doctor Zubía, entre el lunes 15 y el jueves 18 de septiembre se realizará un nuevo corte al tráfico rodado en las calles Muro del Carmen y Muro de Cervantes.

Una situación, añaden desde el Consistorio logroñés, que afectará a las líneas de autobuses urbanos 2, 5, 7, 9 y 10, así como a las metropolitanas y al servicio de la empresa 'Álava-Bus', que habitualmente discurren por estas calles.

Los trabajos consistirán en un tratamiento de impresión del asfaltado realizado en la nueva plataforma elevada que conecta las calles Portales, Muros de Cervantes y del Carmen para dar continuidad visual al adoquinado del entorno.

El corte del trazado estará debidamente señalizado durante la duración de la obra. En concreto, se colocará un cartel informativo de aviso previo en la rotonda de Vara de Rey con Avenida de la Solidaridad y otro en la rotonda de Avenida de Viana con las calles San Francisco y San Gregorio.

También se colocará un cartel informativo y una señal de obligatoriedad de giro a la izquierda en el cruce de Vara de Rey con Duquesa de la Victoria (para desviar a los que puedan proceder de la calle Miguel Villanueva y de la zona de las Cien Tiendas); así como un cartel y una señal de obligatoriedad de giro a la derecha en el cruce de Avenida de La Paz con Avenida Navarra.

Finalmente, en el cruce de Avenida de Viana con Avenida de Navarra se colocará un cartel informativo de calle cortada con acceso exclusivo a fincas para posibilitar el paso a vecinos afectados de la Avenida Navarra y el entorno de La Villanueva.

MODIFICACIÓN DE ITINERARIOS EN AUTOBUSES URBANOS.

Las líneas 2, 5, 7, 9 y 10 del servicio de transporte urbano de Logroño modificarán sus recorridos habituales del 15 al 18 de septiembre debido a los trabajos mencionados.

Durante los cuatro días las líneas de autobús urbano afectadas realizarán todas las paradas que se encuentren a lo largo de sus itinerarios alternativos, aun no perteneciendo a sus recorridos habituales.

Las líneas afectadas recuperarán su itinerario habitual conforme se vayan abriendo al tráfico las vías por las que circulan normalmente.