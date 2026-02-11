Avanza la creación de la Oficina Municipal de Atención a Personas Mayores, para abrir "lo antes posible"

Archivo - Exterior del Mercado de San Blas. - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño avanza en la creación de la Oficina Municipal de Atención a Personas Mayores, para su apertura "lo antes posible, en marzo mejor que en abril", como ha afirmado este miércoles la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Celia Sanz.

La portavoz ha recordado que este servicio se ubicará, en un primer momento, en un local del Mercado de San Blas, a la espera de que se finalicen las obras de construcción del nuevo centro intergeneracional que se está llevando adelante en la antigua estación de autobuses, que será su ubicación definitiva.

Sanz ha apuntado que "el principal objetivo de esta Oficina será informar y orientar a las personas mayores, a las personas cuidadoras y a la sociedad en general sobre diferentes cuestiones de interés para este grupo de población".

También "acoger encuentros e iniciativas para prevenir la soledad no deseada; promover el envejecimiento saludable y activo a través del apoyo psicosocial, el desarrollo de acciones formativas e intergeneracionales".

Y, por último, "llevar a cabo actividades de sensibilización contra la discriminación por razón de edad, especialmente de las personas mayores, conocida comúnmente como "edadismo"".

Para todo ello, la Junta de Gobierno Local ha adjudicado la prestación de este nuevo servicio a la empresa Alternativa 4, S.L. por una cuantía de 113.300 euros (IVA incluido), que se desglosa en dos anualidades:

Año 2026 (de marzo a noviembre): 84.975 euros (IVA incluido).

Año 2027 (de diciembre de 2026 a febrero de 2027): 28.325 euros (IVA incluido).