Avanza el proceso de licitación para las obras de reurbanización de la calle Doctores Castroviejo

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LOGROÑO, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El proceso para la adjudicación de las obras de reurbanización de la calle Doctores Castroviejo, en el Paseo de las Cien Tiendas, continúa avanzando en tiempo y forma conforme a los plazos administrativos.

De este modo, la Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Logroño celebrada esta mañana ha constatado la recepción de las propuestas de cinco empresas licitadoras.

Son, en concreto, Antis Obra Civil, S.L.; UTE CJM Obras y Gestión Sostenible, S.L.-Cycasa Canteras y Construcciones, S.A.; UTE Excavaciones Fermín Osés, S.L.-Excavaciones Redondo Solábal, S.L.; Proviser Ibérica, S.L.; y Riojana de Asfaltos, S.A.

Las propuestas serán analizadas en los próximos días para valorar la documentación recibida y proponer a una de ellas como adjudicataria en las próximas semanas.

El proceso de licitación de este contrato fue licitado el pasado mes de octubre y cuenta con un presupuesto máximo de 3.144.743, 84 euros (IVA incluido), que se desglosarán en dos anualidades (1.200.000 euros para el año 2026 y 1.944.743,84 euros para el año 2027).

Con un plazo estimado de ejecución de 15 meses, la intervención abarcará también la calle Juan XXIII, desde la intersección con Doctores Castroviejo hasta Avenida Solidaridad.

El proyecto ha sido elaborado por un equipo multidisciplinar formado por ingenieros, arquitectos y paisajistas y coordinado por la Unidad de Arquitectura y Regeneración Urbana del Ayuntamiento.

Contempla la renovación completa del pavimento y de las redes de saneamiento, abastecimiento, riego y alumbrado, así como la instalación de elementos de mobiliario urbano, una zona de recreo infantil, señalización y control de accesos.

Refleja también la redistribución del espacio público disponible para incorporar nuevos espacios ajardinados, con más árboles y zonas arbustivas que aportarán más sombra y confort al recorrido peatonal.

Consensuada con el vecindario y el entramado comercial de la zona, esta intervención dará continuidad a la actuación realizada en la calle Beti Jai y su conexión con la Glorieta del Doctor Zubía y supondrá un nuevo paso en la hoja de ruta marcada por el Gobierno local para la regeneración urbana del Paseo de las Cien Tiendas.