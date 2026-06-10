La avería de un camión provoca el corte de un carril en la AP-68 en Haro

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LOGROÑO, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un camión averiado ha provocado el corte de un carril, a las 07,42 horas, en el punto kilométrico 79,500 de la AP-68, en el término de Haro, que ha afectado al carril izquierdo sentido a Bilbao, según ha informado el SOS Rioja 112.

Ha sido el puesto de control de la autopista la que ha informado del suceso. El camión se encuentra averiado por problemas en el motor afectando a la circulación, si bien la zona se encuentra señalizada.