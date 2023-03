AVT conmemora en Logroño el 11M llamando a "no permitir que la historia del terrorismo se cuente con tergiversaciones"

LOGROÑO, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) en La Rioja ha conmemorado este sábado el 19 aniversario del atentado del 11M, en un acto en el que ha llamado a "no permitir que la historia del terrorismo se cuente con tergiversaciones, manipulaciones y falsas justificaciones".

Decenas de personas se han concentrado este mediodía frente al Monumento de Homenaje a las Víctimas del Terrorismo, obra de Agustín Ibarrola ubicada en El Espolón logroñés. Entre ellos, representantes políticos del PP, como su secretaria general Cuca Gamarra a la cabeza; PSOE, Ciudadanos, Partido Riojano o Vox, además de representación también de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, entre otros.

Tras pedir un minuto de silencio "por los que no están", y que ha terminado con un fuerte aplauso de los asistentes, el vicepresidente de la AVT y delegado de la organización en La Rioja, Víctor López, ha leído un manifiesto en el que ha señalado que el 11 de marzo de 2004 "algo se rompió en todos nosotros".

"Seguramente, a los que os arrebataron algún ser querido en esos o en otros muchos atentados, os quedó mucho por decir. Un 'si le hubiera dicho más veces cuánto le quería', 'si me hubiera podido despedir'... Precisamente por todo esto, nos gustaría recordaros a todos los que estamos aquí y tenemos la gran fortuna de estar vivos, que tenemos que luchar", ha añadido.

Y, en ese marco, ha apuntado a una lucha "por mantener siempre el recuerdo de los nuestros, para que su memoria y dignidad no se vean humilladas ni manipuladas, no podemos permitir que la historia del terrorismo se cuente con tergiversaciones, manipulaciones y falsas justificaciones, no hay causa alguna que justifique el asesinato, la extorsión o la amenaza".

De ahí, ha proseguido López, "que no deban ser admitidos como agentes políticos válidos aquellos que siguen pensando que en algún momento estuvo justificado matar". Por eso, ha reclamado conocer la historia, incluso en los libros de texto "porque para no repetir errores, hay que conocer la historia y flaco favos nos hacemos pasando de puntillas o contando verdades a medias".

"Pero es que tampoco podemos permitir que se siga humillando a las víctimas del terrorismo, exaltando las figuras de asesinos cuando salen de las cárceles o cuando son las fiestas de un pueblo. Duele, y duele como el primer día. Y nadie hace nada. Mucho nos preocupamos de los derechos de los ciudadanos, pero parece que esto no le preocupa a nadie", ha lamentado.

A ello, además, ha sumado que "también duele mucho que siga habiendo más de 300 casos pendientes de resolver", porque "las víctimas del terrorismo tenemos derecho a la justicia, una justicia que lleven ante los tribunales a los responsables para que sean juzgados, y que permita la ejecución de las sentencias dictadas por los tribunales de justicia de manera íntegra".

Ha considerado, por ello, que "las víctimas merecemos una justicia efectiva, que se llegue hasta el final de las investigaciones sobre cualquier atentado". Y, por ello, ha asegurado que "no podemos permitir que se nos tome por tontos", en referencia al traslado de presos etarras a cárceles del País Vasco y Navarra, "que no se realizan en cumplimiento de la ley penitenciaria para evitar la exclusión social".

"Las víctimas de terrorismo -ha añadido al respecto- por supuesto que acatamos la ley, pero no creemos en reinserciones interesadas a cambio de beneficios, ni peticiones de perdón de formulario, no hay verdadero arrepentimiento, arrepentimiento sincero, sin colaboración con la justicia", algo, ha dicho "que seguiremos exigiendo como requisito para valorar un pronóstico favorable de reinserción".

Del mismo modo, se ha referido Víctor López al terrorismo yihadista "en el que también hay cuentas pendientes de saldarse", como un protocolo "que la propia Ley estatal de víctimas marca que debe existir y aplicarse". Ha recordado, en este ámbito, que "el terrorismo en un fenómeno globlal del que ningún país está exento", una lacra "que requiere una respuesta global y sostenida en el tiempo".

"No podemos mirar al futuro sin recordar el pasado. Porque se lo debemos a las víctimas, pero también porque es la mejor manera de evitar que vuelva a pasar. Es imprescindible que todos conozcamos la historia y que todos sepamos quiénes son los malos y quiénes somos los buenos, quiénes mataron y quiénes pusimos los muertos", ha afirmado.

Y ha reseñado que "muchos nos tildan de polarizados o de ser de un partido o de otro, solamente somos víctimas, ninguna igual a otra, pero con algo en común: el derecho a la verdad, la memoria, la dignidad y la justicia".

"Ahora que está tan presente la Memoria Histórica, esto también es memoria reciente: recordar a nuestros muertos, y evita que nuestros asesinos sean homenajeados, ensalzados y alabados también es obligación de todos, especialmente de las autoridades. Os pido que no nos abandonéis, que las víctimas no somos algo del pasado, somos algo del presente y necesitamos atención integral y específica, prolongada en el tiempo", ha concluido.

Acto seguido, tras la lectura del manifiesto, y después de rezar una oración conjunta por las víctimas, se ha procedido por parte de los presentes a realizar una ofrenda floral, con ramos que se han depositado, tanto por parte de los representantes políticos como de otros asistentes, tras lo que se ha dado por concluida la concentración.