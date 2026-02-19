El Ayuntamiento acerca la historia de Calahorra a los escolares de la ciudad con el programa 'Vigilantes del patrimonio' - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Calahorra ofrece a los centros educativos de la ciudad un completo programa didáctico para acercar el patrimonio histórico, cultural y natural del municipio al alumnado, mediante actividades educativas innovadoras y participativas.

Está dirigido a estudiantes de todas las etapas educativas: Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional.

El programa combina metodologías activas como el aprendizaje experiencial, el contacto directo con el entorno y la gamificación, a través de retos, misiones, yincanas o escapes room, con estrategias de trabajo cooperativo.

Entre las actividades diseñadas destacan las visitas guiadas 'Comprender para preservar' donde los alumnos de Educación Primaria (4º, 5º y 6º), ESO, FP y Bachillerato verán que la historia está viva en la ciudad. Las rutas de esta actividad son 'La Calahorra del pasado', 'La Calahorra de la verdura' y visitas a los yacimientos arqueológicos de 'La Clínica' y 'Las Medranas'.

Los escolares podrán participar en talleres prácticos donde el objetivo principal es aproximarse a las diferentes técnicas, oficios y prácticas del mundo romano a través de la experimentación directa.

Algunas de las actividades que llevarán a cabo son musivaria (realización de mosaicos); excavaciones simuladas donde adquirirán conocimientos sobre los principales métodos de excavación, el uso de fichas de registro, recogida, clasificación, inventario y descripción de los materiales; escritura romana para conocer los distintos soportes (tablillas, papiros, inscripciones) y sus usos; numismática, donde crearán su propia moneda romana; y disfrutarán de los juegos romanos que han llegado hasta nosotros.

Para los alumnos de Educación Primaria y Secundaria se han programado escapes room. Actuarán como 'agentes especiales del patrimonio' y tendrán que resolver las incógnitas planteadas para preservar el legado patrimonial de Calahorra. Son tres los escapes rooms organizados: 'El misterio de la casa romana', 'Conspiración en Roma' y 'Salvemos la huerta calagurritana'.

No solo se llevarán a cabo actividades en interiores, sino que se servirán de las calles de la ciudad como escenario principal para rastrear y descifrar las pistas de las yincanas temáticas, que tratarán sobre Roma, personajes ilustres, la Judería, leyendas de la ciudad y verduras.

Para los más pequeños, los escolares de Educación Infantil, se han preparado cuentacuentos interactivos para que disfruten de entretenidas historias sobre Calagurris, la época romana y sus protagonistas, así como sobre las verduras y la huerta calagurritana.

Estas actividades serán complementadas con recortables sobre vestimenta romana y sobre frutas de papel, fomentando el desarrollo de la motricidad fina y la comprensión espacial.

Además, se han planificado talleres impartidos por expertos del CSIC, en el que los estudiantes realizarán diferentes experimentos relacionados con la ciencia, microbiología, física y materiales sostenibles.

Este proyecto 'Vigilantes del patrimonio' ha tenido muy buena acogida entre los centros educativos de la ciudad, que han incorporado en sus programaciones las actividades propuestas.

Para desarrollarlo con éxito es fundamental la implicación de profesores y la participación activa de los estudiantes.

Las actividades comenzaron en el pasado mes de enero y finalizarán en el mes de abril. En estos 4 meses más de 2.000 escolares de la ciudad van a participar en este programa, impartidos por dos historiadoras que el Ayuntamiento ha contratado por 6 meses, a través de la orden de subvenciones del Gobierno de La Rioja y del Fondo Social Europeo para la contratación de personas desempleadas menores de 30 años y de 30 años o más para la realización de obras y servicios de interés general y social.