El Ayuntamiento afirma que la UE "le da la razón" sobre la gestión de los fondos europeos para carriles bici en Logroño

LOGROÑO, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, a través de sus concejales de Alcaldía, Celia Sanz, y de Administración Pública, Francisco Iglesias, han asegurado este miércoles que la Unión Europea "le ha dado la razón" al Consistorio sobre su gestión de fondos europeos en materia de movilidad, especialmente en lo realacionado con los carriles bici en la ciudad.

En este sentido, los ediles han informado esta mañana sobre el archivo de la petición presentada por Ecologistas en Acción-Logroño en Bici, y defendida por el eurodiputado socialista riojano César Luena, ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo sobre el presunto uso indebido de fondos de la UE destinados a proyectos de infraestructura ciclista en Logroño.

Como han indicado, ayer se celebró una sesión en la que la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo acordó rechazar esta petición tras una comunicación de la propia Comisión del 7 de abril de 2025 que concluía que no se observaba ningún incumplimiento en la ejecución del proyecto.

Desde el Consistorio logroñés aseguran, de este modo, que "el fundamento de la inadmisión es doble, por una parte la respuesta de la Comisión competente que deja claro que la actuación municipal es adecuada, y por otro lado la votación para que ni siquiera se debata ya en el propio Parlamento Europeo".

En palabras de Sanz, "tras la celebración de esta sesión el resultado es que la Unión Europea da la razón al Ayuntamiento de Logroño sobre la gestión que el actual Gobierno local está realizando de los fondos europeos en materia de movilidad y carriles bici".

Y es que, ha añadido, "como hemos venido explicando, los cambios realizados en las intervenciones se han realizado cumpliendo con los criterios que marcaban los fondos europeos, apostando por una movilidad sostenible basada en la convivencia de los diferentes actores y ganando más espacio para el peatón, siempre avalados por informes técnicos y tras procesos de participación y escucha ciudadana".

Desde el Gobierno local han explicado que las conclusiones de la Comisión Europea son "claras y rotundas".

Así, han citado "literalmente" la respuesta del organismo europeo, que asegura que "la Comisión no ha identificado ninguna evidencia que sugiera una posible reversión de algún hito u objetivo previamente considerado cumplido satisfactoriamente por España en el marco del Plan de Recuperación y Resiliencia, basándose en las acciones descritas en esta petición".

Por eso, Celia Sanz ha subrayado que "este Ejecutivo local no está en contra de los carriles bici, tal y como algunos colectivos y partidos políticos intentan dar a entender, estamos demostrando nuestra apuesta diaria por un modelo de movilidad sostenible basado en la convivencia y en la prioridad para el peatón".

"Un modelo en el que estamos incorporando carriles ciclopeatonales y en el que la partición ciudadana es clave para la toma de decisiones. Hemos puesto en orden una movilidad seria y de convivencia, escuchando a la ciudad y a nuestros vecinos", ha reseñado.

La portavoz ha querido subrayar que "aquí ha habido diferentes actores en juego que están intentando boicotear la labor que este equipo de Gobierno está haciendo siempre pensando en el interés de la ciudad de Logroño y siendo escrupulosos con los objetivos marcados por esos fondos europeos".

"Y entendemos -ha añadido- que la Unión Europea, que es la que ha concedido los fondos, nos da la razón en ese sentido. Para nosotros esta decisión es de gran trascendencia porque es un hito dentro de lo que es la trayectoria de la gesti de fondos europeos por parte de este equipo de gobierno".

EXPLICACIONES POR PARTE DE CÉSAR LUENA.

Por su parte, Francisco Iglesias ha recordado que "se está desarrollando una gestión responsable y sensata de los fondos europeos, proyectos heredados de la anterior Legislatura continúan su ejecución y se ha logrado financiación europea para importantes iniciativas necesarias para la ciudad".

La petición presentada por Logroño en Bici-Ecologistas en Acción argumentaba retrocesos en materia de movilidad sostenible en la ciudad de Logroño y eliminación de carriles bici. Frente a ello, a jucio de Iglesias, "en este momento, Europa apoya a Logroño".

Algo que "podemos decir de esa manera porque hemos tenido acceso a la documentación, pero que alguien tuvo acceso antes que nosotros y casualmente no había dicho nada hasta esta fecha, porque ayer lo que se declaró fue que PP y Vox unían sus fuerzas en Europa", en lo que, para el edil es "análisis simplista de la situación".

En este sentido, ha desvelado que "de los ocho grupos que componen el Parlamento Europeo, dos no estuvieron en la votación y de los seis que estuvieron en la votación, cuatro aprobaron no seguir adelante con ello y dos votaron en contra, con lo cual, creo que el resultado está bastante claro".

Y ha abundado en el asunto, reseñando que "el Parlamento Europeo hizo ya su informe a la Comisión en abril de este año, estamos hablando hace muchos meses en el que se conoce que la Comisión Europea ya había dictaminado".

"¿Por qué sale ahora? -se ha preguntado- Porque la Comisión tiene un calendario y cuando ha tocado reunirse, los temas que quedaban pendientes desde el anterior se vuelven a someter a trámite después del periodo de informes".

Un informe del pasado 7 de abril, ha insistido, "que categóricamente dice que ninguno de los proyectos que el Gobierno de España ha presentado en la fecha de reunión de la Comisión y de realización del informe incumple los objetivos, entre ellos éste".

"Y dice más, no ha identificado ninguna prueba que sugiera una posible reversión de ningún hito u objetivo considerado previamente satisfacerio para España en el marco del plan de recuperación y residencia", ha añadido Francisco Iglesias.

Por eso, ha criticado que "se ha hablado mucho de que la Comisión Europea investigaba al Ayuntamiento de Logroño, que podíamos perder 6 millones de euros, que estábamos bajo la lupa de Europa, pues aquí se ve desde el 7 de abril alguien es conocedor de esto y no ha habido ninguna investigación, no ha habido ninguna comunicación al Ayuntamiento de Logroño y está muy claro que el Ayuntamiento de Logroño no se ha saltado ningún procedimiento, no ha incumplido ningún objetivo europeo".

A ello ha sumado que "desde luego, la Comisión en ningún caso habla de devoluciones de fondos o de sanciones millonarias", a lo que ha confrontado que "la gestión de fondos ha sido y sigue siendo la que marca la normativa; los fondos que ya están justificados están siendo evaluados por los Ministerios correspondientes, los fondos que todavía están en plazo de ejecución están cumpliendo los hitos de ejecución y cuando acabe todo el plazo de las determinadas convocatorias de fondos el Ayuntamiento de Logoño justificará todo aquello que se ha realizado".

Con lo cual, en palabras del concejal, "estamos en la tranquilidad de que los fondos que venían de la anterior Legislatura se están cumpliendo, más allá de aquellas devoluciones que se hicieron en su momento y que justificamos ya, y que aquellos para los que se han conseguido fondos muy importantes en esta Legislatura, están cumpliendo sus hitos de ejecución".

Por eso, ha concluido Iglesias que "a partir de ahí, a nosotros nos gustaría también que el eurodiputado César Luena diera alguna explicación más de por qué el PSOE apoyó esta petición, que desde el Ayuntamiento de Logroño teníamos claro que no había ningún incumplimiento, ni ninguna investigación, ni habíamos cometido ningún tipo de mala praxis, y ahora lo único que hemos escuchado es que PP y Vox unen sus fuerzas en Europa, un análisis demasiado simplista".