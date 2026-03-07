El Ayuntamiento de Calahorra abre consulta pública para elaborar el Reglamento del Mercado de Abastos

Mercado de Abastos - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Calahorra ha iniciado el proceso para dotar al Mercado Municipal de Abastos de un marco normativo propio. Con este objetivo, ha abierto un periodo de consulta pública destinado a recabar la opinión de la ciudadanía y de las organizaciones más representativas que puedan verse afectadas por la futura regulación.

El plazo para participar en esta consulta permanecerá abierto hasta el próximo 11 de marzo. Los ciudadanos interesados podrán realizar sus aportaciones a través del siguiente enlace https://forms.gle/HCyjPfLFPPFbb5o97 .

El objetivo de esta iniciativa es conocer la valoración ciudadana sobre la situación actual del Mercado, detectar posibles problemas y analizar la necesidad de una regulación, que afecta a usuarios, comerciantes y hosteleros.

En la actualidad, la Plaza de Abastos no dispone de una norma regulatoria que ordene de forma completa su organización interna ni el uso de los puestos y espacios. Esta actualización responde a un nuevo contexto en el que conviven puestos de venta tradicional con actividades complementarias como degustación, hostelería o servicios análogos.

El futuro reglamento establecerá las normas generales sobre la ocupación y explotación, derechos y obligaciones de las personas titulares, utilización de zonas comunes, horarios, conservación y mantenimiento del edificio, así como un régimen de inspección, disciplina e infracciones y sanciones. Todo ello, con el fin de garantizar una adecuada prestación del servicio público y la correcta tutela del dominio público municipal.

Asimismo, se incorpora una propuesta de modernización de la denominación tradicional 'Plaza de Abastos', que pasaría a denominarse 'Centro Comercial y Gastronómico Plaza de Abastos'.

Este cambio pretende reflejar la evolución del equipamiento y la coexistencia de la actividad de abasto con los servicios complementarios compatibles, más acorde con la realidad actual del mercado y la mayor claridad para la ciudadanía y los operadores.

La consulta pública constituye la fase inicial del proceso participativo, previo a la redacción del reglamento definitivo. El Mercado de Abastos tiene 9 puestos en total.