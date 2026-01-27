El Ayuntamiento de Calahorra amplía el proyecto 'Revive Cidacos' para reforzar la protección del ecosistema del río

Modificado Revive Cidacos - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

La Junta de Gobierno Local ha aprobado el modificado del proyecto básico y de ejecución de la restauración ambiental del tramo final del río Cidacos' con el objetivo de continuar mejorando su protección y el respeto de su ecosistema fluvial.

Esta actuación se centrará en la eliminación de especies invasoras como el Arundo Donax (caña común) o el Ailanthus Altissima y Cortaderia Spp, así como en la reposición de arbolado, que no llegó a arraigarse en el proyecto original. Se desarrollará en el tramo fluvial final que discurre por el entorno urbano de Calahorra y afecta a los dos márgenes del río Cidacos hasta enlazar con las intervenciones ya realizadas dentro del proyecto 'Revive Cidacos'.

Los trabajos consistirán en la eliminación de cañaverales para poder restaurar las riberas del río, mediante el empleo de especies autóctonas que permitan recuperar el ecosistema fluvial. Se han localizados 70 puntos con cañaverales que ocupan una superficie de aproximadamente 1.275 metros cuadrados. Se retirarán por medios mecánicos, eliminando tanto la parte aérea como los rizomas hasta una profundidad de 50 centímetros para trasladarlos a una zona habilitada para su tratamiento. Allí se separará el suelo fértil para reutilizarlo posteriormente en la propia

"Los puntos de vista y las opiniones expresadas son únicamente los del autor o autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea o la Comisión Europea. Ni la Unión Europea ni la Comisión Europea son responsables de ellas"

Los restos vegetales se triturarán hasta convertirlos en serrín y se emplearán como aporte de materia orgánica, contribuyendo a la mejora del suelo en la antigua escombrera. También se eliminarán algunas unidades de Ailanthus Altissima y Cortaderia Spp mediante la corta, apero y retirada.

Por último, el proyecto también incluye la reposición de marras, de 1.000 ejemplares como Ulmus Minor, Populus Alba, Tamarix Gallica y Corylus Avelllana, entre otros. El presupuesto total de estas actuaciones es de 69.117,26 euros y está cofinanciado por la Fundación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico dentro del marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea - Next GenerationEU-.