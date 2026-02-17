El Ayuntamiento de Calahorra aprueba ayudas a jóvenes para gastos de notaría y registro de primera vivienda

LOGROÑO 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Calahorra, en Junta de Gobierno Local, ha aprobado ayudas para los gastos de notaría y registro dirigida a jóvenes.

En concreto ha aprobado las bases de la convocatoria para la concesión de ayudas para la financiación de los gastos de notaría y registro de la propiedad destinadas a jóvenes calagurritanos que adquieran su primera vivienda en Calahorra.

Se subvencionará como máximo el 80% de la base imponible del importe de los gastos subvencionables, sin que puedan superar el importe máximo total de 750 euros de ayuda por vivienda.

Los gastos subvencionables serán los que se satisfagan al notario autorizante y en el Registro de la Propiedad de Calahorra, previa acreditación de su pago efectivo y sin que puedan considerarse como tales los impuestos de cualquier tipo satisfechos por dicho concepto.

La compra o declaración de obra nueva debe estar formalizada en escritura pública entre el 1 de junio de 2025 y el 30 de junio de 2026, ambas fechas inclusive, debiendo estar también inscrita en el Registro de la propiedad, y haber realizado previamente la liquidación del impuesto correspondiente.

Además, todos los titulares de la vivienda tienen que tener 18 años cumplidos y no superar los 35 años en el momento de la presentación de la solicitud. Quedan excluidas de la aplicación de esta convocatoria todas las fincas no urbanas.

Pueden optar a estas ayudas los jóvenes de entre 18 y 35 años; de nacionalidad española o con residencia legal en España; que estén empadronados todos los propietarios en el domicilio objeto de subvención, ubicado en Calahorra; y que no hayan recibido subvención por el mismo concepto en convocatorias anteriores.

Además, los beneficiarios tienen que haber adquirido la vivienda entre el 1 de junio de 2025 y el 30 de junio de 2026; tratarse de la adquisición de su primera vivienda y destinarse a vivienda habitual, y permanente de sus adquirentes y no ser titular de pleno dominio o de un derecho real de uso o disfrute sobre otra vivienda en España.

Todos los requisitos deben ser cumplidos en el momento de la presentación de la solicitud por todos los titulares de la vivienda.

Las solicitudes para obtener esta subvención podrán presentarse a partir del día siguiente al de la publicación de su texto en el Boletín Oficial de La Rioja y hasta 30 de octubre de 2026.

Los impresos de solicitud y cuanta información se precise para la formalización de solicitudes serán facilitados en el servicio municipal de Juventud y en la OAC.

También están disponibles en la página web www.ayto-calahorra.es en el apartado Ayuntamiento, Trámites administrativos. La partida presupuestaria de este año para la concesión de estas ayudas es de 30.000 euros, el doble que en 2025.