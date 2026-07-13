El Ayuntamiento de Calahorra ha concedido 66 bonos culturales a jóvenes de 18 años de edad de la ciudad

Archivo - El Ayuntamiento de Calahorra constituye este lunes su Junta de Gobierno Local - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA TWITTER - Archivo

LOGROÑO, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Calahorra ha concedido en los primeros seis meses del año un total de 66 bonos culturales a jóvenes calagurritanos de 18 años de edad.

El bono cultural consiste en la concesión de una ayuda por importe de 50 euros a cada beneficiario, distribuidos en 5 bonos de 10 euros, canjeables en establecimientos de Calahorra relacionados con la cultura (librerías, tiendas de música y cine).

Además, los beneficiarios reciben 2 invitaciones para asistir a las funciones programadas por el Ayuntamiento en el teatro Ideal y 2 entradas para visitar el Museo de la Verdura.

Los bonos son personales e intransferibles y tendrán validez hasta el 15 de septiembre de 2026. Los jóvenes interesados en recibir este bono pueden solicitarlo hasta 1 de septiembre, de forma presencial en la OAC o a través de la sede electrónica (www.calahorra.es).

Los beneficiarios son jóvenes que cumplen 18 años durante el año 2026 y estén empadronados en Calahorra, al menos dos meses antes de la aprobación de la convocatoria. Otro de los requisitos exigidos es no ser deudor de la hacienda municipal y no estar incurso en prohibiciones para ser beneficiarios de subvenciones.

Para este año el Ayuntamiento de Calahorra ha destinado un presupuesto de 14.850 euros a esta línea de ayudas dirigida a apoyar el acceso y el consumo de bienes culturales entre los jóvenes calagurritanos que alcanzan la mayoría de edad en 2026.