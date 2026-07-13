El Ayuntamiento de Calahorra convoca una nueva edición del Recorrido fotográfico 'Ciudad de Calahorra'

Actos Recorrido 2025 De Calahorra - LEO MUÑOZ

LOGROÑO 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Calahorra ha aprobado las bases de una nueva edición del Recorrido fotográfico 'Ciudad de Calahorra', que convoca todos los años con motivo de las fiestas de verano en honor a San Emeterio y San Celedonio.

Un concurso para ensalzar los principales actos y momentos más emotivos de las próximas fiestas patronales y fomentar la participación ciudadana.

El Recorrido fotográfico comienza el 12 de agosto con las actividades preliminares señaladas en el programa oficial de fiestas y finaliza con el último acto del 31 de agosto.

Se establecen 3 categorías de participantes: junior (desde 14 hasta 20 años), jóvenes (con edades comprendidas entre los 21 y los 30 años) y adultos (a partir de 31 años).

Los ganadores de cada una de las categorías recibirán un premio dotado de 100 euros.

El tema del XXXV Recorrido fotográfico 'Ciudad de Calahorra' son las fiestas patronales, que la ciudad celebrará del 25 al 31 de agosto. Las bases especifican 3 subtemas: actos oficiales y tradicionales, peñas y ambiente festivo y libre (cualquier aspecto relacionado con las fiestas no incluido en los apartados anteriores).

Cada participante puede concursar con 3 instantáneas, en color o blanco y negro, y el plazo para presentar las fotografías finaliza a las 14,00 horas del 7 de septiembre. Deben enviarse a @juventud_calahorra a través de mensaje de Instagram, indicando los datos personales del autor (nombre y apellidos, teléfono y fecha de nacimiento).