El Ayuntamiento de Calahorra denuncia ante la Fiscalía del TSJR una posible "revelación de secretos"

LOGROÑO, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Calahorra interpuso, el 27 de octubre, una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja contra Jesús María García García por "un posible delito de revelación de secretos".

García publicó el 12 de octubre en su Blog 'Como Puños.2' una imagen de parte de una Resolución de Alcaldía a la que "solo pueden tener acceso los concejales de la corporación del Ayuntamiento de Calahorra, por su condición de representantes públicos, y que se les envió por correo electrónico junto con el resto de documentación que acompañaba la convocatoria del pleno ordinario del mes de septiembre", han señalado desde el Consistorio.

La publicación de esta imagen "es una prueba irrefutable de que una persona que no forma parte de esta corporación municipal tiene en su poder un documento municipal al que no ha podido tener acceso de forma legítima". Por eso, la alcaldía del Ayuntamiento de Calahorra "inició un expediente de investigación y preguntó a todos los concejales de la corporación si alguno de ellos había hecho un uso indebido de la información que se pone a su disposición y, en concreto, si habían entregado este documento a Jesús María García". Los concejales del Partido Popular, de Vox y de Izquierda Unida "respondieron que no, en el plazo que se les dio, mientras que los concejales del Partido Socialista no han dado ninguna respuesta".

Si bien la publicación de datos personales "constituye un hecho grave y punible, en este caso todavía se ve agravado porque Jesús María García es funcionario público y actualmente es diputado regional en la presente Legislatura y ocupa el cargo de Vicepresidente 2º de la Mesa del Parlamento de La Rioja, por lo que es perfectamente conocedor de la obligación de sigilo que deben mantener los representantes electos en el ejercicio de sus funciones representativas y la prohibición de revelarlos".

Debido a todo el expuesto el Ayuntamiento de Calahorra ha presentado una denuncia a la Fiscalía para que "también averigüe cómo ha obtenido la información y, por tanto, quién más ha podido incurrir en un posible delito de revelación de secretos además del propio Jesús María García, que es quién realizó la difusión. Es obligación de todas las administraciones en general y del Ayuntamiento en particular proteger la documentación municipal, así como la intimidad y los derechos de todos los ciudadanos", han concluido.