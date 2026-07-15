El Ayuntamiento de Calahorra destaca los avances conseguidos en el río Cidacos con el programa 'Revive Cidacos' - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Calahorra a través del programa 'Revive Cidacos' ha logrado la recuperación ambiental del río Cidacos. Una actuación que ha permitido mejorar este entorno natural de la ciudad.

Este proyecto ha supuesto la recuperación y saneamiento de una antigua escombrera, que deterioraba el entorno; la eliminación de numerosos vertidos incontrolados y la erradicación de especies invasoras, como cañaverales, favoreciendo la recuperación del ecosistema autóctono y la mejora paisajística de esta zona de la ciudad.

En cuanto a las plantaciones realizadas dentro del 'Revive Cidacos', el Ayuntamiento informa de que durante toda la ejecución del proyecto se ha llevado a cabo un riego planificado, tanto por parte de la empresa adjudicataria de los trabajos, dentro de las obligaciones establecidas en el contrato, como por parte del parque municipal de obras y servicios. Por lo tanto, los árboles han sido regados.

No obstante, el desarrollo de las plantaciones se ha visto condicionado por las especiales características del terreno. El paraje del Cidacos presenta un suelo compuesto mayoritariamente por áridos y gravas, con una escasa capacidad para retener agua y un bajo contenido en nutrientes, circunstancias que dificultan el arraigo de las especies vegetales. A ello, se ha sumado unas condiciones climatológicas poco favorables.

A pesar de estos inconvenientes y con el fin de incrementar las posibilidades de supervivencia de las plantaciones, en cada ejemplar se incorporó sustrato enriquecido, adaptando la actuación a las condiciones del terreno y aplicando criterios técnicos recomendados para este tipo de restauraciones ambientales con la finalidad de maximizar las posibilidades de arraigo.

MEJORA AMBIENTAL DE CALAHORRA

'Revive Cidacos' representa una apuesta por la mejora ambiental de Calahorra y por la recuperación de un entorno natural de gran valor para el disfrute de los ciudadanos de Calahorra y de los visitantes y para la conservación de la biodiversidad.

En este sentido, el Ayuntamiento de Calahorra considera necesario y más justo valorar el proyecto 'Revive Cidacos' en su conjunto y no reducirlo únicamente por la evolución de las plantaciones, ya que sus objetivos han ido mucho más allá de la reposición del arbolado.

La recuperación de una antigua escombrera, la eliminación de vertidos incontrolados que se acumulaban en esta zona y el frenado de la aparición de especies invasoras, que colapsaban la ribera del río y dañaban el ecosistema autóctono, son las principales actuaciones realizadas y que han mejorado ambientalmente este entorno natural.

'Revive Cidacos' es un proyecto financiado por la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, dentro del marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), a través de la Unión Europea-Next Generation EU.