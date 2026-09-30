El Ayuntamiento de Calahorra entrega a la AECC los 840 euros recaudados de los programas de fiestas de agosto

El Ayuntamiento de Calahorra entrega a la junta local de la AECC los 840 euros recaudados de los programas de fiestas de agosto - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz, y la concejala de Festejos, Raquel Moral, han entregado este miércoles el cheque donativo al presidente de la junta local de la Asociación Española Contra el Cáncer en Calahorra, José Antonio Maturana, con el dinero recaudado por los donativos entregados por los ciudadanos al recoger los programas de las pasadas fiestas patronales de agosto.

Este año, gracias a la solidaridad de vecinos de Calahorra y de visitantes se han conseguido un total de 840,61 euros, 200,61 euros más que en 2025. Todo el dinero recaudado se va a destinar a apoyar la magnífica labor que realiza esta asociación en la lucha contra el cáncer en la ciudad.

"Agradecemos la generosidad y solidaridad de todos los que han colaborado, así como el magnífico trabajo que desarrolla la asociación en Calahorra. Es una iniciativa que reafirma el compromiso municipal con la entidad, porque somos un equipo que suma, pero con la asociación contra el cáncer si hay que multiplicar, se multiplica", ha valorado Mónica Arceiz.

Por su parte, José Antonio Maturana ha dado las gracias al Ayuntamiento y a todos los donantes, así como ha informado de que "esta aportación nos permitirá seguir trabajando para mejorar la atención y la calidad de vida de todos los pacientes que vienen a la sede de la asociación".

Las huchas han estado colocadas en la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) y en la Oficina de Turismo municipal las semanas previas a la celebración de las fiestas de verano en honor a los patronos San Emeterio y San Celedonio.