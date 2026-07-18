El Ayuntamiento de Calahorra licita seis puestos en el Centro comercial y gastronómico Plaza de Abastos - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Calahorra ha aprobado, en Junta de Gobierno Local, la licitación de los seis puestos actualmente disponibles en el Centro comercial y gastronómico Plaza de Abastos, ubicado en la Plaza del Raso, 16.

La convocatoria, en régimen de publicidad y libre concurrencia, permitirá la incorporación de nuevos negocios destinados a actividades gastronómicas, hosteleras, de delicatessen, restauración..., con el objetivo de convertir este mercado tradicional en un nuevo espacio de ocio gastronómico y comercio de proximidad en este mercado tradicional de Calahorra.

"Pretendemos reforzar la actividad económica de la Plaza de Abastos, convertirla en un punto de encuentro para los ciudadanos y visitantes y consolidarla como un referente comercial, gastronómico y turístico de la ciudad", ha destacado la concejala de Comercio, Raquel Moral.

También ha valorado que "esta licitación supone una nueva oportunidad para dinamizar la Plaza de Abastos y revitalizar el centro de la ciudad. Queremos atraer proyectos innovadores y de calidad que generen actividad económica, creen empleo y amplíen la oferta".

Al mismo tiempo, "esta convocatoria es una apuesta por apoyar a emprendedores y pequeños empresarios, ofreciéndoles un marco estable para desarrollar sus iniciativas y contribuir al crecimiento del comercio y la hostelería local".

Actualmente, 3 de los 10 puestos del mercado (números 1, 2 y 8) se encuentran adjudicados, mientras que el puesto número 10 está destinado a la Oficina Municipal de Turismo. Por ello, salen a licitación los puestos números 3, 4, 5, 6, 7 y 9, con superficies comprendidas entre los 9,30 y los 65,75 metros cuadrados.

Cada puesto se licita como un lote independiente. Las personas interesadas podrán presentar oferta para el puesto que prefieran, aunque únicamente podrán resultar adjudicatarias de uno de ellos.

La concesión tendrá una duración de 15 años, desde el 1 de enero de 2027 hasta el 31 de diciembre de 2041, ofreciendo así estabilidad a los proyectos empresariales que se implanten en este espacio comercial y gastronómico.

Entre las principales obligaciones de los adjudicatarios figuran el inicio de la actividad y la apertura al público en un plazo máximo de tres meses desde la entrega del puesto; el cumplimiento de las condiciones de higiene, salubridad y seguridad; la correcta gestión de residuos; el respeto a las normas de funcionamiento del mercado y de las zonas comunes y la protección de las personas consumidoras.

Asimismo, deberán cumplir las prescripciones técnicas recogidas en el pliego relativas al autocontrol higiénico, el mantenimiento de las vías de evacuación libres, la seguridad de las instalaciones y las obligaciones de información al consumidor, entre otras.

El canon anual de licitación se ha fijado de forma proporcional a la superficie de cada puesto y tomando como referencia el valor de mercado del alquiler en la zona.

El importe parte de 558 euros anuales para el local de menor tamaño (3) con el objetivo de facilitar el acceso a pequeños emprendedores y comercios especializados. El canon anual para el local con mayor superficie (4) es de 3.945 euros. La adjudicación no se basará únicamente en la oferta económica.

El Ayuntamiento de Calahorra valorará especialmente la propuesta, calidad de los productos, la innovación, las acciones de dinamización dirigidas a la clientela, la presentación del puesto, así como las inversiones y mejoras en materia de equipamiento, adecuación y reforma del local.

De este modo, se priman las iniciativas de negocio que contribuyan a la creación de empleo, a la mejora del espacio y a la consolidación de un mercado atractivo y competitivo.

Los proyectos pueden presentarse hasta el 19 de agosto en la Plataforma de Contratación del Sector Público (https://contrataciondelestado.es).

"Desde la Oficina municipal de Atención al Empresario, Autónomo y Joven emprendedor (OAE), los interesados podrán recibir asesoramiento durante todo el proceso, tanto para la elaboración de su proyecto como para la búsqueda y tramitación de las ayudas y subvenciones que puedan contribuir a hacer realidad su iniciativa", ha explicado la concejala de Comercio.

Las bases de la convocatoria y los pliegos de condiciones están disponibles en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Calahorra (www.calahorra.es). Esta información puede ampliarse en el servicio municipal de contratación, llamando al número de teléfono 941 105 052 o enviando un mail a esta dirección de correo electrónico contratacion@calahorra.es.