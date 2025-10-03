El Ayuntamiento de Calahorra oferta 10 visitas guiadas de octubre a diciembre

LOGROÑO 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El otoño también es una buena época para visitar Calahorra, pasear por sus calles llenas de historia, conocer sus monumentos y degustar su rica y variada gastronomía con productos de la tierra.

El Ayuntamiento de Calahorra ha preparado un atractivo paquete de visitas guiadas que se desarrollarán desde el 3 de octubre al 7 de diciembre.

"Queremos seguir atrayendo visitantes a la ciudad, poniendo en valor los recursos turísticos de Calahorra y mostrando la ciudad a través de itinerarios diferentes y entretenidos a visitantes y a los propios vecinos", ha valorado la concejala de Turismo y Cultura, Reyes Zapata.

Se ofertan en total 10 visitas pensadas para todos los públicos: 5 teatralizadas por la zona histórica de la ciudad, 3 a los campos calagurritanos y 2 que combinan patrimonio y gastronomía. Todas ellas muy interesantes.

Los días 4, 5 y 11 de octubre se realizarán las visitas a campos y huertas calagurritanas en las que se conocerá de cerca el entorno agrícola de la ciudad, así como los productos que se cultivan, que han convertido a Calahorra en la 'Ciudad de la Verdura'.

Comenzarán a las 10,30 horas desde la rotonda del Ayuntamiento. Tienen un coste de 3 euros y gratis para los menores de 12 años e incluyen la visita al campo, a la ciudad y al Museo de la Verdura, donde se servirá un pincho de verdura y una copa de vino.

Los recorridos de patrimonio y gastronomía, que ofrecerán una experiencia completa entre cultura y sabores locales serán los domingos 12 y 19 de octubre.

El punto de encuentro será el yacimiento arqueológico de 'La Clínica' a las 11,00 horas.

Los participantes visitarán los yacimientos de 'La Clínica' y de 'Las Medranas' y la Casa Santa-Museo inclusivo de Fotografía Bella y también degustarán en cada uno de estos tres espacios un pincho maridado con un vino.

El precio de este recorrido cultural-gastronómico es de 5 euros y gratuito para los menores de 12 años.

Las rutas teatralizadas por la zona histórica de Calahorra se han programado para los sábados 25 de octubre y 8, 15 y 22 de noviembre y el domingo 7 de diciembre.

Desde la Oficina de Turismo municipal comenzará un ameno y original paseo por los rincones más emblemáticos del Casco Antiguo en el que se recrearán pasajes históricos de la ciudad, cuyos protagonistas son calagurritanos ilustres como Aurelio Prudencio y Ángel Oliván; y se contará el milagro de San Andrés, entre otras actuaciones.

Todas comenzarán a las 18,00 horas, excepto la de diciembre que será a las 12,00 horas.

La reserva de plazas para asistir a estas 10 visitas hay que hacerla en la Oficina de Turismo municipal llamando a este número de teléfono 941 10 50 61 o enviando un mail a la siguiente dirección de correo electrónico turismo@calahorra.es.

Visitas guiadas a la Catedral La Catedral de Santa María puede visitarse con guía de lunes a viernes a las 11,00 y a las 17,00 horas y los sábados a las 12,00 horas.

Para que la visita se lleve a cabo se requiere un mínimo de 4 personas. Las entradas se adquieren en entradascatedralcalahorra@gmail.com

Para más información puede llamarse al número de teléfono 941 13 00 98 o entrar en la página web www.catedralcalahorra.es