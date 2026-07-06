El Ayuntamiento de Calahorra organiza un curso de DJing impartido por la productora y dj Mariam Croft

El Ayuntamiento de Calahorra organiza un novedoso curso de DJing impartido por la productora y dj Mariam Croft - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Calahorra amplia la oferta formativa y lúdica para los jóvenes de la ciudad con un nuevo curso de iniciación al DJing y mezcla digital. La dj y productora calagurritana Mariam Piñeiro, cuyo nombre artístico es Mariam Croft, será la encargada de impartir este curso e introducir a todos los asistentes al mundo del dj profesional.

"Los fundamentos de la música electrónica, la estructura musical, el manejo del equipo profesional y las técnicas básicas de mezcla son algunos de los temas que se abordarán con el fin de que el alumnado pueda realizar sus primeras sesiones de dj de forma autónoma", ha destacado Mariam Croft. Se ofertan un total de 16 plazas, 8 en cada turno, principalmente para jóvenes calagurritanos, aunque el curso también está abierto a todas las personas interesadas en el DJing.

El primer curso será del 13 al 16 de julio y el segundo se desarrollará del 20 al 23 de julio. Las clases tendrán lugar en el Centro Joven Municipal en horario de mañana, de 9,00 a 13,00 horas con un descanso. Serán 4 sesiones teórico-prácticas de 4 horas cada una.

El precio del curso es de 30 euros y las inscripciones se podrán formalizar en la página web del Ayuntamiento de Calahorra (www.calahorra.es) en el apartado de Inscripciones y cursos.

El contenido del curso se divide en ocho bloques temáticos, introducción al mundo dj, teoría musical básica aplicada al dj, manejo del equipo dj, técnicas básicas de mezcla, efectos y herramientas creativas, rekordbox y preparación musical, cableado e instalación básica y prácticas y sesión final.

El material con el que se imparte el curso es profesional como mesas de mezclas Pioneer CDK-3000, Pioneer DJM-750 MK2, ordenador con el software de dj Rekordbox y auriculares de dj.