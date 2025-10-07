El Ayuntamiento de Calahorra rechaza con los votos del PP y la ausencia de Vox la condena al genocidio en Gaza

LOGROÑO, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Calahorra, en sesión de pleno extraordinario, ha rechazado, con los votos del PP y la ausencia de Vox, condenar el genocidio en Gaza. El pleno se ha celebrado a petición de los concejales del Grupo Municipal Socialista y a instancias de la Acampada por Palestina en La Rioja.

El objetivo era que el Ayuntamiento de Calahorra aprobase un texto para expresar su condena "al genocidio que se está cometiendo en Gaza así como exigir el respeto a los derechos humanos".

El socialista Esteban Martínez, en la defensa de la iniciativa, ha creído que "no es tan difícil decir que lo que está haciendo Israel en Gaza es un genocidio". Ha criticado la "tensión que al PP le genera este tema" que, según ha visto, los populares podrían abordar con serenidad.

El Pleno ha llegado justo en el día en que se cumplen dos años del atentado terrorista de Hamás contra Israel. Por eso el concejal de IU, Óscar Moreno, ha dicho que "quizá este no sea el mejor día para debatir este asunto", aunque ha añadido que aquellos atentados "no son el origen de la violencia de Israel contra palestina, que tiene detrás una larga historia".

Moreno ha dicho que "las víctimas del holocausto se han convertido ahora en los verdugos" y se ha referido al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, denominándolo "Nazi asesino".

Los partidos de izquierda han recordado que la cifra de víctimas en la franja de Gaza por los ataques de Israel mediante bombardeo y tiroteo "se han cifrado en 65.000 pero podrían ser diez veces más".

El concejal de IU ha reprochado al PP que "en muestra de su buena voluntad" no haya ofrecido un texto alternativo. "Ustedes son católicos y hasta el mismo Vaticano está reconociendo lo que estamos manifestando aquí. No es una cuestión de partidos políticos sino de mera humanidad", ha terminado diciendo Moreno.

El popular Mario Nafría ha respondido: "Nuestro texto alternativo habría sido rechazado calificándolo de sesgado. Si estamos de acuerdo en hacer una declaración, redactémosla juntos".

Nafría ha dicho que fue su partido quien, en la pasada Junta de Portavoces, sacó el tema y propuso hacer una declaración de paz conjunta, "sin necesidad de un Pleno extraordinario".

"El PSOE lo rechazó, lo que me lleva a pensar que no sólo quieren manifestar su rechazo a lo que está ocurriendo en Gaza sino también aprovechar este tema tan sensible para hacer partidismo. Nosotros no queremos utilizar el drama ajeno", ha añadido.

Nafría ha rechazado la moción del PSOE porque, ha dicho, contiene un cosas que no cuadran en la exposición de motivos. "Como que el PP no tiene humanidad cuando la realidad es que hemos condenado los hechos", ha afirmado.

Nafría ha resumido la postura de su partido diciendo: "Queremos el alto el fuego, queremos la liberación de los rehenes y queremos el reparto de la ayuda humanitaria".

En cualquier caso, el portavoz del PP tampoco ha pasado por alto la masacre de Hamás del 7 de octubre de 2023 con más de 1.200 muertos, una cantidad indefinida de heridos, más de 200 secuestrados para servir como rehenes, violaciones en grupo, torturas y despiadadas brutalidades.

Hechos, "que en cualquier caso no pueden ser respondidas con otra masacre", ha declarado Nafría.

"En el PP somos democratacristianos y estamos a favor de la paz en el mundo pero creemos que están haciendo una declaración política", ha resumido.

Miembros de Acampada por Palestina Rioja han acudido a la sesión con banderas de Palestina y, tras el voto en contra del PP, han proferido gritos de "fascistas".