El Ayuntamiento de Calahorra reconoce a los grupos de teatro La Canilla y Tagaste - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Calahorra ha reconocido a los dos grupos de teatro locales La Canilla y Tagaste por su destacada colaboración y participación en la Muestra Nacional de Teatro aficionado de Calahorra.

En el teatro Ideal y coincidiendo con la finalización de la undécima edición de la Muestra, la concejala de Cultura, Reyes Zapata, ha entregado dos placas conmemorativas a Laura Reyes y a Javier Gutiérrez, los directores de estas compañías de teatro de la ciudad.

Asimismo, se ha procedido al descubrimiento de una placa en el hall del teatro Ideal, que recoge el mismo mensaje de agradecimiento y reconocimiento a la implicación, el compromiso y la aportación artística de ambos grupos teatrales a lo largo de las distintas ediciones de esta Muestra de Teatro aficionado.

Con este reconocimiento el Ayuntamiento ha querido poner en valor la dedicación y el trabajo de las compañías de teatro La Canilla y Tagaste, cuya colaboración ha sido fundamental para el desarrollo y el éxito de esta cita cultural nacional, organizada por el Ayuntamiento de Calahorra con el apoyo y la colaboración de los actores y actrices de estos dos grupos locales.