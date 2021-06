El Ayuntamiento de Calahorra suspende las fiestas patronales de agosto

LOGROÑO, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Calahorra, tras realizar las pertinentes consultas con las peñas recreativas de la ciudad, ha informado de que ha decidido suspender las fiestas patronales de agosto en la localidad.

"La pandemia no ha terminado. A pesar del avance de la vacunación y de sus consecuencias en la mejora de la situación epidemiológica, no se puede garantizar la seguridad ni los aforos en actividades masivas tales como un chupinazo, encierros o fuegos artificiales, etc. Por tanto, entre el 25 y el 31 de agosto son días normales, salvo el 31 de agosto que será día no laborable", señalan desde el Consistorio.

El Ayuntamiento de Calahorra, a través de las Concejalías de Cultura y Festejos ha organizado un programa cultural "Bimilenaria Cultural 2021" a desarrollar durante los meses de julio y agosto, con actividades de todo tipo y para todas las edades que animará y dinamizará el verano calagurritano cumpliendo estrictamente las normativas y recomendaciones sanitarias vigentes en cada momento.

Asimismo, la Concejalía de Festejos ha puesto a disposición de las peñas recreativas la parte proporcional correspondiente a las fiestas patronales de agosto para la firma de convenios de subvención nominativa previstos en el presupuesto general de 2021 para la organización de actividades durante todo este mes; actividades que deberán cumplir con las normativas sanitarias de prevención frente al Coronavirus.

El Ayuntamiento de Calahorra "lamenta tener que tomar esta decisión por segundo año consecutivo pero por el interés general nos vemos obligados dadas las circunstancias".

"Las fiestas de Calahorra son un importante evento social, lúdico y cultural que congrega en sus principales actos miles de personas. Esta circunstancia, que con carácter general es algo positivo para la ciudad, ante una pandemia como la que estamos viviendo suponen un hándicap imposible de salvar y controlar", apuntan.

Por ello, "pedimos responsabilidad y sentido común a toda la población calagurritana para que estas sean las últimas fiestas que nos vemos obligados a suspender y para que durante el otoño se pueda retomar la actividad habitual de la ciudad con la gran mayoría de la población ya completamente inmunizada".

"Finalmente, animamos a toda la población a disfrutar de las actividades alternativas que se van a organizar con responsabilidad y en la certeza de que las fiestas de 2022 serán excepcionales", concluyen desde el Consistorio calagurritano.