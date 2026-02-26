Ayuntamiento y Club Taurino Logroñés organizan un concierto de pasodobles y la charla 'La tauromaquia y las mujeres'

El Ayuntamiento colabora con el Club Taurino Logroñés en la organización del concierto de pasodobles y la charla 'La tauromaquia y las mujeres' - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño colabora con el Club Taurino Logroñés en la organización de un concierto de pasodobles, que tendrá lugar este próximo domingo, y de la charla 'La tauromaquia y las mujeres', prevista para el día 13 de marzo.

El concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sainz, junto al vicepresidente del Club Taurino Logroñés, Ignacio Pascual, han presentado este jueves las actividades programadas para el mes de marzo. En el acto también ha participado la presidenta de la Asociación Riojana de Esclerosis Múltiple, Ester García.

El próximo domingo 1 de marzo, a las 19,30 horas, el Auditorio Municipal del Ayuntamiento de Logroño será el escenario del tradicional 'Concierto de pasodobles taurinos', que estará interpretado por la Banda de Música de Viana bajo la dirección de Javier Solano Mendiola y presentado por Antonio María Uriz Bea.

Como novedad este año, aunque la entrada será gratuita, todas las personas que lo deseen podrán realizar un donativo voluntario que se destinará íntegramente a la Asociación Riojana de Esclerosis Múltiple, reforzando así el carácter solidario de la cita.

Por otro lado, el Club Taurino de Logroño organizará la conferencia 'La tauromaquia y las mujeres', que contará con la participación de dos jóvenes promesas del toreo nacional, las novilleras salmantinas Raquel Martín y Claudia Gutiérrez.

El acto tendrá lugar el viernes 13 de marzo, a las 19,30 horas, en la sede del Club Taurino. Esta charla brindará a los asistentes la oportunidad de conocer de primera mano la trayectoria y la visión de ambas novilleras sobre el papel de la mujer en el mundo de la tauromaquia.

Miguel Sainz ha hecho un llamamiento "a todos los logroñeses y logroñesas, así como a quienes nos visitan, para que participen en estas actividades que celebran nuestra tradición taurina y que, además, este año incorporan un destacado componente solidario".