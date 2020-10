El Ayuntamiento convoca las Becas Inicia 2020 para apoyar la creación artística de los jóvenes logroñeses

LOGROÑO, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño convoca las Becas Inicia 2020, dotadas con un total de 7.500 euros, que se repartirán como es habitual en este proyecto, entre cinco becas de 1.500 euros cada una, en las categorías de Audiovisuales/Cortometraje, Creación literaria/Publicación, Artes Escénicas, Artes Plásticas y Espectáculo Musical.

La concejala de Educación y Juventud del Ayuntamiento de Logroño, Beatriz Nalda Ariza, ha presentado este martes en la Gota de Leche la convocatoria de las Becas Inicia 2020 acompañada de los de los becarios de la última edición, Sara Martínez, en la categoría de cómic, y Daniel Bustillo y Rafa Alcoceba, en la categoría de teatro.

Beatriz Nalda ha explicado que las 'Becas Inicia 2019' tienen como finalidad estimular y promover la creación artística de la juventud logroñesa mediante la financiación de diferentes proyectos artísticos.

"Con esta becas -ha recordado- queremos respaldar la ideas creativas de nuestra juventud, acompañándoles en sus inicios, que suele ser la etapa más dura, creyendo en sus posibilidades y dándoles la oportunidad de desarrollar sus proyectos apoyándoles económicamente".

En esta convocatoria tienen cabida "proyectos de diferentes modalidades artísticas: literarias, de artes plásticas, audiovisuales, musicales, teatrales o de cualquier otra modalidad". Las personas que se presentan a estas ayudas tienen que haber nacido o estar empadronadas actualmente en Logroño o matriculadas en cualquier centro educativo de Logroño, y tener entre 16 y 25 años.

El año pasado, ha indicado, "se presentaron 39 proyectos, de los que fueron seleccionados cinco, a los que se concedieron una ayuda de 1.500 euros a cada uno".

Estas becas han permitido la publicación del cómic 'Patio en alquiler', presentado por Sara Martínez Maiso; del vídeo 'TV is watching you', de Leo Pum; el concierto 'The rebels party', de Josh Maik; la obra teatral 'La corona del rey Ptolomeo', de Daniel Bustillo y Rafael Alcolceba; y la exposición 'Corruptelas', de Omar Fuyu. Algunas de las presentaciones han tenido que modificar sus formatos o han sufrido retrasos por el coronavirus, como el concierto, que se hará en noviembre.

La ilustradora Sara Martínez, ganadora de una de las becas, ha animado a la juventud logroñesa con inquietudes creativas a presentarse a esta convocatoria "a mí me ha permitido desarrollar un libro del que estoy muy satisfecha que fusiona la narrativa y el dibujo y que se centra en las vivencias de una comunidad de vecinos de una casa tricentenaria, basadas en mis propias desventuras en el barrio del Albayzín de Granada".

"Espero que esta historia sirva para entretener y pasar un buen rato, a la vez que resalto el valor del sentimiento de comunidad y el peligro de la gentrificación", ha dicho la ilustradora, quien ha destacado la posibilidad de "mientras que mi trabajo habitual se desarrolla con encargos, es decir, con proyectos de otras personas, la beca me ha permitido llevar adelante un proyecto personal".

Por su parte, Daniel Bustillo, que junto a Rafael Alcoceba, ha puesto en marcha el espectáculo infantil teatral 'La corona del rey Ptolomeo', ha agradecido el apoyo recibido, especialmente por parte de todo el personal de La Gota de Leche "en un momento en el que nos hemos tenido que buscar la vida desde el principio, y eso es lo más complicado".

"Es un proyecto que acaba de nacer y que seguirá evolucionando conforme veamos la reacción del público. Estamos muy orgullosos de este proyecto ya que ha cumplido con creces nuestras expectativas. Nos morimos de ganas de mostrárselo al mundo", ha asegurado.

La coordinadora de las Becas Inicia, Piedad Valverde, ha resaltado la calidad de los trabajos becados en la edición del 2019. "Algunos de los proyectos, como 'Corruptelas' o CMYK Glitch ya han sido expuestos al público en La Gota de Leche y el resto se podrán disfrutar en Artefacto", ha señalado.

Ha recordado que "el año pasado tuvimos que animar a los jóvenes a que se presentaran, y la respuesta fue muy buena". Este año "tan raro", ha apuntado, "volvemos a animar a todo el talento joven que hay en Logroño, a que se presenten, estamos aquí para ayudarles y colaborar para que saquen adelante sus proyectos".

LAS BECAS.

La presentación de los proyectos para optar a las Becas inicia 2020 se puede realizar a través del correo electrónico inicia@logro-o.org, hasta el 23 de octubre.

La cuantía de las becas asciende a 1.500 euros para cada proyecto ganador. Se concederán un máximo de 5 becas, con un presupuesto total de 7.500 euros.

Añadida a esta dotación se contempla la posibilidad de que uno o varios de los becados puedan participar en algún intercambio cultural. Las personas a las que se otorguen las becas deberán presentar la obra acabada en abril de 2021, en torno a la semana de Pascua.

La participación puede ser individual o colectiva. En caso de que sea una propuesta colectiva se concederá la parte proporcional del importe a cada participante. Cada persona puede presentar como máximo un proyecto individual y participar en otro colectivo.

El jurado valorará el interés artístico y la calidad de las propuestas y considerará también la innovación, la sistemática de difusión propuesta, la documentación presentada que ayude a comprender y evaluar su viabilidad y calidad: justificación, explicación, diseños, presupuestos, así como cualquier otro aspecto que lo complemente. Se tendrá en cuenta además la viabilidad del proyecto, el resultado y el producto final de la idea propuesta.

En la Modalidad de Audiovisuales/Cortometraje, el tema será libre, el guion debe ser original y la duración no inferior a 10 minutos. El corto se debe editar físicamente y se entregará una copia, en formato compatible, al Ayuntamiento de Logroño.

En la Modalidad de creación literaria/publicación, se plantea la edición de libro o revista de poesía, novela, ilustración, cuento. El libro o revista debe imprimirse y hay que hacer entrega al Ayuntamiento de Logroño de 20 ejemplares, así como en una copia en formato PDF. La extensión no inferior a 30 páginas.

En la Modalidad de Artes Escénicas, se pide una representación teatral completa. El tema libre, el guion puede ser una adaptación de alguna obra clásica, se valorará que el texto teatral sea original. La duración no inferior a 30 minutos.

Para la Modalidad de Artes plásticas se podrá presentar una exposición de fotografía, pintura, ilustración, instalación o cualquier otra técnica para realizarse en el Patio de La Gota de Leche. La exposición debe tener los elementos suficientes para completar adecuadamente el espacio referido y debe estar montada en la primera semana de abril de 2020.

Y, en la Modalidad de Espectáculo Musical se plantea un espectáculo musical, un proyecto completo de música, iluminación, escenografía y cualquier otro elemento. Concierto musical, teatro musical, ópera, flamenco, danza, con actuación en directo de los músicos. Tema libre, cualquier estilo musical. Se valorará que los temas y el montaje sean originales.