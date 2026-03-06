El Ayuntamiento da voz a tres generaciones de mujeres en una reivindicación por la igualdad ante el 8 de marzo

Acto del 8 de marzo organizado por el Ayuntamiento de Logroño en la Casa de las Ciencias - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha dado voz a tres generaciones de mujeres, la ilustradora Sara Martínez, la periodista -de Rioja2- Olivia García y la escritora Begoña Abad, en un acto por el 8 de marzo, Día Internacional de La Mujer, en que se ha realizado una reivindicación de la igualdad.

El evento, amenizado por la violinista Alba Carretero, se ha desarrollado en la Casa de las Ciencias, presidido por el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, y en el que ha participado la concejala de Igualdad, Celia Sanz. Al mismo han acudido miembros de la Corporación municipal, representantes de partidos políticos o la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, entre otras personalidades.

Sanz, en su intervención, ha querido reconocer a las "madres que fueron educadas muchas de ellas en un machismo estructural, sin libertad, pero que a pesar de eso no fueron personas que abrieron puertas, no por falta de rebeldía, sino porque es lo que les tocaba vivir, pero que sin embargo han sido capaces al lado de sus hijas y de sus nietas de ir evolucionando y comprender en qué momento nos encontramos ahora".

A continuación, ha tomado la palabra Sara Martínez, de 30 años, que ha recordado que "hace poco he abierto con una compañera un estudio en el que damos clases y talleres de creatividad, algo que no ha sido lo más fácil". Ha querido tener un recuerdo para su madre y, sobre todo, para su abuela que "se deslomó para sacar adelante un negocio".

En este punto, ha asegurado que "si me comparo con ella, puedo ver lo mucho que hemos avanzado como sociedad", para añadir que "aunque ahora lo podemos tener más fácil, aún queda mucho camino por andar". "Creo que para seguir avanzando tenemos que continuar inspirándonos unas a otras motivándonos para alcanzar el mundo al que no solo venimos igual, sino en el que también se nos trata y respeta igual", ha concluido.

"CONQUISTA DEL TIEMPO PROPIO Y DEL OCIO"

Olivia García, de 44 años, que se ha definido como "periodista, empresaria, madre y feminista, entre otras muchas cosas", ha asegurado que "soy consciente, muy consciente, de que mi vida hubiera sido más fácil y cómoda de haber sido periodista, empresario, padre e incluso hombre feminista, porque los ataques e insultos que recibo a través de las redes sociales por mis artículos o mis opiniones habrían sido mucho más esporádicos y desde luego menos violentos, así como porque en muchas reuniones en el ámbito de la empresa me habrían escuchado con más atención y me habrían dado más credibilidad".

Ha asegurado que "nuestra victoria ha sido la conquista del tiempo propio y del espacio público; hemos sido las que han sacado el ocio del ámbito privado de las casas para llevarlo a las calles, a las plazas, a las estaciones de tren o a los aeropuertos, porque hemos normalizado lo que antes era una excepción, viajar, cenar con amigas o disfrutar del ocio nocturno por puro placer sin necesitar la escolta de una figura masculina ni tener que dar explicaciones".

En su intervención, ha alertado de que las generaciones más jóvenes

"están corriendo riesgos que nosotras creíamos haber superado", ya que

"vuelven a estar expuestas a una serie de dinámicas en las relaciones que creíamos superadas y a peligrosos discursos de involución", por lo que "tenemos que seguir luchando".

Por su parte, Abad, de 73 años, en su intervención, ha explicado, antes de recitar unos poemas, las trabas que se encontró por ser mujer y el "refugio" que encontró en la escritura. De hecho, ha asegurado que "escribo poemas para defender la dignidad de las más invisibles". Ha indicado que "no quiero que nadie me saque del paraíso, porque yo soy el paraíso".

"SEGUIR DANDO VISIBILIDAD AL PAPEL DE LAS MUJERES EN NUESTRA SOCIEDAD"

Finalmente, ha tomado la palabra el alcalde de Logroño que ha destacado "la importancia de seguir celebrando este día para, como dice el lema de este consistorio, conseguir que las mujeres nunca vuelvan a ser invisibles".

Escobar ha reafirmado "el compromiso del Consistorio con la igualdad entre mujeres y hombres basada en la igualdad ante la Ley y de oportunidades, que son los pilares de una sociedad libre y democrática".

Ha resaltado "que días como estos siguen siendo necesarios para poner en valor la labor de muchas mujeres que a lo largo de la historia han contribuido de un modo incalculable en el desarrollo de nuestra sociedad, y que lamentablemente, no han recibido el reconocimiento que merecían".

"Es imprescindible denunciar el negacionismo de la desigualdad y de la violencia machista, y desde el Ayuntamiento reafirmamos el rechazo frontal a la violencia estructural que padecen las mujeres, y contra la que se pelea desde las instituciones municipales" ha concluido Escobar.