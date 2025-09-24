El Ayuntamiento destaca la "gran participación ciudadana" y la ausencia de incidencias relevantes en San Mateo

LOGROÑO, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Festejos, Laura Lázaro, ha destacado hoy la "gran participación ciudadana" así como la ausencia de "incidencias relevantes" como características de la cuarta jornada de las Fiestas de la Vendimia Riojana y San Mateo.

En declaraciones a los medios de comunicación en la Plaza del Mercado, donde se desarrolla la Semana Gastronómica, ha informado de que ayer, miércoles 24 de septiembre, hubo 189 intervenciones policiales.

Se realizaron 187 pruebas de alcoholemia en cinco controles con dos positivos en alcoholemia y tres con presencia de drogas. Se intervino en dos peleas, no multitudinarias, y no hubo intervención en violencia de género.

En cuanto a las personas auxiliadas, se registraron once atenciones asistenciales, en su mayor parte por intoxicaciones etílicas, tres de las cuales precisaron traslado hospitalario.