El Ayuntamiento extingue un convenio de 2016 con LIF para dar por cerrada la primera fase del soterramiento en Logroño

LOGROÑO, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, en su sesión este miércoles en Junta de Gobierno Local, ha aprobado la extinción del convenio de colaboración suscrito en 2016 con la sociedad Logroño Integración del Ferrocarril 2002, S.A. para la ejecución de las obras de la nueva estación de autobuses, la cúpula entre las terminales de bus y ferrocarril y los parques del entorno.

Como ha afirmado la portavoz del equipo de Gobierno municipal Celia Sanz, "es un paso más para desbloquear temas pendientes y continuar así avanzando en la finalización de la primera fase del soterramiento del ferrocarril en la ciudad".

Tras la conclusión de las obras en septiembre de 2020, la UTE contratista (formada por las empresas Vías y Construcciones S.A., Agua y Jardín, S.L. e Ismael Andrés, S.A.) solicitó indemnización de 1.325.648,22 euros por los daños y perjuicios ocasionados por el mayor plazo de ejecución de la obra.

Unos trabajos que habían pasado de una duración inicial prevista de 18 meses hasta un total de 46 meses debido a la peculiaridad y complejidad de los trabajos.

"Desde el año 2016 -ha detallado Sanz- existía un convenio de colaboración con esta entidad para lo que era financiar y atender la elaboración y ejecución de la nueva estación de autobuses de Logroño, con la cúpula entre las dos terminales y también los parques del entorno".

Al no estar previsto en el convenio de colaboración el concepto de indemnización por los daños y perjuicios que reclamó la UTE, ni tampoco el porcentaje de reparto para afrontar una reclamación de este calado, en diciembre de 2022 se formalizó la segunda adenda al convenio mencionado.

Por esta addenda, el Consistorio se haría cargo del 56,13% (744.086,34 euros) del importe, mientras que LIF 2002, S.A. haría lo propio con el 43,87% (581.561,88 euros).

Este convenio "estaba todavía en una situación que no había quedado extinguido y este equipo de Gobierno lo que ha hecho es dar un paso más en cuanto a desatascar este asunto, dar por finalizado y extinguido este convenio, con lo cual esa primera fase del soterramiento del ferrocarril podemos darla por finalizada".

En palabras de la portavoz, "en este caso, han sido diversas reuniones las que se han tenido con esta entidad tras la reclamación por una indemnización de daños y perjuicios que había realizado la empresa que tenía adjudicadas las obras para la ejecución de estas obras".

Así, "tras un procedimiento judicial y una sentencia, había que acometer esa indemnización a esa UTE para quedar zanjado el asunto y en este caso, con este convenio, lo que hacemos es extinguir absolutamente esa situación y, por lo tanto, ya podemos seguir avanzando hacia el futuro en un nuevo paso en esa, como decimos, finalidad para Logroño y de gran trascendencia como es el soterramiento del ferrocarril".

"Lo importante es que en el acuerdo lo que se hace es extinguir ese convenio de colaboración que data del 2016 y podemos dar por finalizada, como digo, esta primera fase del soterramiento, lo que nos permite seguir avanzando a la segunda fase", ha insistido Celia Sanz.

Sobre las previsiones acerca de esa segunda fase del soterramiento, ha dicho que "lo más importante es que, de momento, con esta extinción, se ha desatascado algo que llevaba tiempo sin moverse, y, de este modo, hay vía libre para seguir avanzando".

Algo, ha recalcado, "que será objeto de más reuniones con LIF para materializar nuevos acuerdo para ir adelante con los siguientes hitos, pero no se podía avanzar sin tener este tema cerrado y que lo hemos ahora logrado desatascar".

ETAP RÍO IREGUA.

La Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) Río Iregua, construida en los años 60 y renovada en 1993, abastece a Logroño, así como a otras localidades de su área metropolitana como Lardero, Villamediana y Alberite.

Con el objetivo de seguir mejorando su servicio y equipamiento, la Junta de Gobierno Local ha aprobado varias acciones:

La aprobación de un expediente de contratación para el suministro de diversos elementos para comunicaciones en la estación por una cuantía total de 81.793,58 euros (IVA incluido), que se desglosa en seis lotes por tipo de actuación.

La adjudicación del contrato para el suministro de floculantes para el tratamiento de la línea de fangos a la empresa Tesis Galicia, S.L. por un gasto máximo estimado de 16.000 euros (IVA incluido).

La adjudicación del contrato para el suministro de varios elementos de control para la ETAP a la empresa GYD Tecnología del Agua, S.A. por un importe de 19.199,59 euros (IVA incluido).

La adjudicación del contrato para el suministro de gases para el laboratorio de la estación a la compañía Messer Ibérica de Gases, S.A.U. por un gasto máximo estimado de 11.997,15 euros (IVA incluido) para las anualidades de 2026, 2027 y 2028.

PARQUE DE SERVICIOS.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado el expediente de contratación del servicio de limpieza del Parque Municipal de Servicios, así como un gastro de 45.143,41 euros (IVA incluido) que se desglosan en cuatro anualidades:

Año 2026 (de febrero a noviembre): 12.539,84 euros (IVA incluido).

Año 2027 (de diciembre de 2026 a noviembre de 2027): 15.047,80 euros (IVA incluido).

Año 2028 (de diciembre de 2027 a noviembre de 2028): 15.047,80 euros (IVA incluido).

Año 2029 (de diciembre de 2028 a enero de 2029): 2.507,97 euros (IVA incluido).