El Ayuntamiento de Fuenmayor incorpora dos nuevos desfibriladores en el polideportivo y en el teatro Gran Coliseo

LOGROÑO 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Fuenmayor ha incorporado dos nuevos desfibriladores semiautomáticos (DESA) para ampliar su red de cardioprotección, dentro del programa La Rioja Cardioprotegida, al que municipio se encuentra adherido desde hace años.

Esta nueva inversión se enmarca en el firme compromiso del Ayuntamiento con la seguridad y la salud cardiovascular de sus vecinos y vecinas.

Los dos dispositivos se van a instalar en los siguientes lugares de acceso público:

Polideportivo Municipal, en Carretera de Navarrete s/n.

Teatro Gran Coliseo, en Travesía Úbeda 4, donde reforzarán la seguridad durante los eventos y actividades culturales que se celebran en sus instalaciones.

Ambos desfibriladores se han adquirido junto con sus correspondientes cabinas y material complementario, conforme a la normativa riojana sobre desfibriladores externos, garantizando así su operatividad y se formará a un grupo de 15 personas para obtener la correspondiente acreditación para su uso.

MUNICIPIO REFERENTE EN CARDIOPROTECCIÓN.

Con estas nuevas incorporaciones, Fuenmayor amplía su red de dispositivos a los ya existentes en la plaza Félix Azpilicueta, las piscinas municipales, el consultorio médico y el CAPDP de Fuenmayor, consolidándose como un municipio cada vez más seguro y preparado para responder ante emergencias cardíacas, situándose a un nivel de dispositivos muy superior al de las recomendaciones sanitarias.

El impulso de Fuenmayor a su red de desfibriladores en lugares públicos les sitúa como referente en cardio protección dentro de La Rioja y España, donde la implicación activa de su Ayuntamiento y al firme compromiso ciudadano son clave para seguir haciendo del municipio un entorno más seguro con la prevención y el cuidado de la salud.