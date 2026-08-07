Ayuntamiento habilita un punto informativo en La Antigua Estación sobre la intersección de Vara de Rey con Pérez Galdós

Punto informativo en La Antigua Estación sobre la intersección de Vara de Rey con Pérez Galdós - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno local ha habilitado en el vestíbulo del centro de La Antigua Estación un punto informativo en el que los ciudadanos pueden conocer cómo será la actuación prevista en la intersección de Vara de Rey con Pérez Galdós.

A través de unos paneles gráficos y unos folletos informativos los ciudadanos podrán ver los detalles de la actuación que se va a llevar a cabo y que actualmente está en proceso de licitación. Se trata de una intervención que ordena, conecta y mejora el entorno. Una actuación urbana completa que incrementa la seguridad vial y la accesibilidad, suma espacios verdes y mejora las conexiones con San Antón, con el centro intergeneracional de La Antigua Estación, con la futura intervención en la calle Belchite y con la estación intermodal.

Una actuación enmarcada en la transformación urbana que está experimentando todo este entorno con el nuevo centro intergeneracional que incluye los jardines de María Teresa Hernández, y la próxima peatonalización de la calle Belchite. La actuación sustituye un cruce complejo con una glorieta de 35 metros de diámetro exterior y 14 metros de interior, se remodelan cinco pasos peatonales eliminando barreras, adecuando pendientes, incorporando pavimentos táctiles y direccionales. Se crea una plataforma elevada en Pérez Galdós con San Antón para reducir la velocidad del tráfico.

El proyecto de reurbanización suma verde urbano, manteniendo el actual roble y plantando nuevos árboles. Se renovarán y modernizarán las redes de abastecimiento, el saneamiento en la recogida de aguas pluviales y se sustituirá el alumbrado público existente por tecnología LED.