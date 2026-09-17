El Ayuntamiento impulsa la campaña 'Logroño VIVE la fiesta libre de violencias machistas'

Presentación de la campaña 'Logroño VIVE la fiesta libre de violencias machistas' - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha impulsado la campaña 'Logroño VIVE la fiesta libre de violencias machistas' de cara a las próximas fiestas de San Mateo. Para el desarrollo de esta campaña se ha contado con la colaboración de agentes que son fundamentales en estas fiestas, como las peñas y el sector hostelero.

Así, en los chamizos de las peñas y en los establecimientos hosteleros de la ciudad podrá verse en estos días festivos la campaña, en la que se recordará la existencia de los Puntos Violeta a los que se puede acudir en caso de que se produzca una agresión o también para solicitar información sobre violencia machista.

También, con el objetivo de llegar a las personas más jóvenes, se han distribuido carteles en los centros de enseñanza secundaria acompañados con folletos en los que también se informa sobre los Puntos Violeta y ofrecido charlas informativas en los institutos de Logroño dirigidas a alumnado de 14 a 16 años.

La campaña se va difundir además en los autobuses urbanos. Además, se incorporan frases en las que se describen situaciones que constituyen actos de violencia de género y afirmaciones en las que se destacan elementos que deben formar parte de las relaciones basadas en el respeto y la igualdad entre hombres y mujeres.

En la cartelería se ha incorporado un QR que dirige a la Guía 'Ante la Violencia de Género no estás sola', que cuenta con información sobre qué es y sus consecuencias, así como un listado de recursos a los que se puede acudir en caso de sufrir violencia de género.

PUNTOS VIOLETA EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD

Por otro lado, en estas fiestas de San Mateo, los Puntos Violeta continuarán desarrollando la labor de información y prevención de actitudes sexistas contra las mujeres, además de sensibilización en materia de violencia de género.

Estos espacios serán atendidos por profesionales con titulación superior y formación en igualdad de género y prevención contra la violencia machista. Ofrecerán herramientas para identificar estereotipos y prejuicios asociados al género, además de ayudar a identificar situaciones de desigualdad a través de materiales divulgativos y la escucha activa.

Asimismo, en los Puntos Violeta se darán a conocer los recursos de orientación, atención y denuncia que se ofrecen desde el Ayuntamiento y el resto de los organismos públicos. Puntos Violeta en San Mateo 2026: · Plaza del Mercado (los días 19, 20, 21, 22 y 23 de septiembre, de 12,00 a 14,00 horas y de 19,00 a 24,00 horas).

Plaza del Parlamento (22 de septiembre, de 20,00 a 23,00 horas), coincidiendo con la celebración de los conciertos Parrilla Equal.