El Ayuntamiento instalará una nueva zona de parada segura junto al colegio Obispo Blanco Nájera

LOGROÑO, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño instalará una nueva zona de parada segura para escolares reservada junto al colegio Obispo Blanco Nájera. Una actuación de la que han dado cuenta esta mañana el concejal de Movilidad, Ángel Andrés, junto al director del centro escolar, Rubén Garrido.

La iniciativa, realizada con medios propios del Ayuntamiento, va a comenzar a desarrollarse este jueves. Andrés ha destacado que "no es una actuación de gran cuantía económica pero si es importante en cuanto a la seguridad vial de los ciudadanos de Logroño".

"Es una zona de parada segura de 42 metros para los escolares que vienen a este centro escolar", ha destacado, para recordar que "en su momento el director del centro se puso en contacto con el Ayuntamiento, con la concejal de Educación, y el Movilidad, y nos transmitió, la inquietud que ellos tenían a la hora de entrada y salida del colegio".

Los trabajos consistirán básicamente en la señalización horizontal y vertical que indicarán expresamente el nuevo uso que se le dará a una franja de 42 metros lineales junto al centro de enseñanza infantil y primaria. La previsión es que la parada se encuentre plenamente operativa para el comienzo del curso.

De esta forma, se realizará una marca vial amarilla en zigzag y se complementará con un panel informativo de 60 x 40 centímetros que indicará claramente en su leyenda la reserva que se hará del espacio: "Lunes a viernes lectivos, de 8,45 a 9,15 h y de 13,50 a 14,20 horas, excepto parada de 5 minutos para dejar y recoger escolares".

"Con esta iniciativa, en la que el equipo de Gobierno viene trabajando desde marzo de 2025 con los primeros informes de Policía Local y de la unidad de Movilidad Urbana, estamos contribuyendo a la mejora de la seguridad de los niños, las niñas y la comunidad educativa en general del centro. Y también estamos facilitando la movilidad en esta zona de la ciudad y aliviando algunas disfunciones del tráfico que se producían en torno a las horas de entrada y salida escolar", ha añadido el concejal.

Por su parte, el director del centro ha mostrado su "satisfacción por el hecho de que el ayuntamiento haya atendido a la solicitud que hicimos en su día, allá por marzo, a los concejales de Movilidad y de Educación y de que finalmente, hayan podido plantear una actuación que se ajusta perfectamente a las necesidades que les transmitimos y que, sin duda, va a suponer una mejora importante para toda la comunidad educativa que conformamos el Obispo Blanco Nájera".

Ha señalado que el centro cuenta con 400 alumnos, señalando que las "horas conflictivas" son las entradas y las salidas del colegio, ya que "es cuando se produce más aglomeración". En este punto, ha reclamado "mayor concienciación" para que a los centros escolares se acuda andando o en bicicleta.

No obstante, aunque Garrido ha puesto en valor la actuación, ha indicado que en la zona también se podrían realizar otras como por ejemplo que "en la calle Obispo Fidel García, que es bastante larga con varios pasos peatonales sería bueno poner unos disuasorios o pasos elevados".

La nueva zona de parada segura que se implantará junto al CEIP Obispo Blanco Nájera, tercera de este tipo tras las de los colegios Navarrete el Nudo y General Espartero, se ubicará de forma que el trayecto que los y las escolares deban hacer desde el automóvil hasta el centro escolar sea lo más corto y seguro posible. En los días lectivos y en el horario fijado, estará prohibido aparcar en ella, quedando reservada para la bajada y recogida de escolares.

Por último, el concejal Ángel Andrés ha señalado que "la previsión que se tiene desde el Ayuntamiento es seguir estudiando los entornos escolares y la casuística diversa que se da en ellos respecto al flujo de circulación y a las características de los diferentes accesos con el objetivo de detectar otros casos en los que se estime más necesario y factible el desarrollo de actuaciones de este tipo".