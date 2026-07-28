El Ayuntamiento invertirá más de 1,5 millones de euros en mejoras de colegios y escuelas infantiles de Logroño - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño invertirá más de 1,5 millones de euros en mejoras de colegios y escuelas infantiles de la ciudad. Una tarea que realizará mediante unas obras que se centrarán en las mejoras en materia de eficiencia energética, climatización y zonas de juego.

La concejala de Educación, Laura Lázaro, acompañada por el director general de Familia y Servicios Sociales, Jesús Esteban, ha informado este martes de la inversión que desde el Gobierno Local se va a llevar a cabo para la mejora de los colegios de infantil y primaria y las escuelas infantiles de la ciudad de Logroño.

Como ha explicado la edil municipal, "la inversión supera el 1,5 millones de euros y busca mejorar las instalaciones municipales de las primeras fases educativas de nuestra ciudad".

Estas acciones "pretenden dar respuestas a las necesidades concretas de cada una de las instalaciones, llevando a cabo trabajos adaptados y focalizados en cada uno de los centros", ha explicado Lázaro.

La concejala ha detallado que se ha realizado un estudio de cada espacio y se ha escuchado a los trabajadores y las familias que día a día usan los centros educativos.

EFICIENCIA ENERGÉTICA, CLIMATIZACIÓN Y ZONAS DE JUEGO.

Los trabajos que más se van a repetir son aquellos focalizadas en maximizar la eficiencia energética de la red eléctrica en baja tensión de los centros.

Es el caso de los Centros de Educación Infantil y Primaria Madre de Dios, Siete Infantes de Lara, Las Gaunas, Vuelo Madrid Manila, Gonzalo de Berceo, Ana María Matute, Vicente Ochoa y Varia, así como en El Arco, La Guindalera, Caballero de La Rosa, Vélez de Guevara y el EPA Plus Ultra, entre otros.

Se reformará la instalación eléctrica en baja tensión también en los centros Bretón de los Herreros, Duquesa de la Victoria y General Espartero.

La concejala de Infancia ha subrayado que "otra de las demandas de las familias era la de controlar la temperatura en el interior de los centros y por ello se instalarán sistemas de climatización en la escuela infantil de Primer Ciclo Casa Cuna y en el CEIP El Cubo".

En cuanto a las zonas de juego, el CEIP Caballero de la Rosa reemplazará su pavimento amortiguador, mientras que las escuelas infantiles Casa Cuna, El Cubo y El Arco adecuarán sus áreas de juego.

También las aulas de educación infantil del CEIP Madre de Dios verán renovado el solado en sus clases.

Además de estas tres grandes líneas de actuación, desde el Ayuntamiento de Logroño se trabajará durante estas semanas en reparaciones de soleras puntuales, así como en el acceso al yacimiento arqueológico del CEIP Varia. La previsión de inversión global en estos trabajos alcanzará los 1.538.164,53 euros.