El Ayuntamiento invierte más de 1,5 millones en mantenimiento y mejora de los colegios y escuelas infantiles de Logroño - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha destacado este jueves que el Ayuntamiento invierte más de 1,5 millones de euros en tareas de mantenimiento y mejora los colegios y escuelas infantiles de la ciudad.

Así lo ha dicho el primer edil durante la visita que ha realizado esta mañana el CEIP Doctor Castroviejo, centro educativo en el que el Ayuntamiento ha realizado en los últimos días algunas de esas labores.

Según ha recalcado Escobar, el Ayuntamiento acomete durante el verano este tipo de actuaciones en los centros educativos de infantil y primaria y las escuelas infantiles de la ciudad.

En concreto, tal como ha explicado, "en el centro que hoy visitamos se están llevando a cabo trabajos de limpieza en los tejados para evitar filtraciones en las aulas, así como la colocación de baldosas en diferentes clases y la reparación de un sumidero en el patio".

En general, las obras en los centros educativos se centran en la mejora de eficiencia energética, climatización y zonas de juego en las que el Consistorio invertirá 1,5 millones de euros.

"Con estas labores de mantenimiento y mejora damos respuesta, desde nuestras competencias, a las necesidades que tiene cada centro y, sobre todo, a las necesidades de los alumnos y alumnas, y el resto de la comunidad educativa, que son quienes llenan de vida estos espacios cada día", ha señalado el alcalde.

Y ha subrayado que, para acometer estos trabajos, se ha realizado un estudio de cada espacio tras escuchar a los trabajadores y familias de los centros educativos.

Los trabajos más habituales son los focalizados en maximizar la eficiencia energética de la red eléctrica en baja tensión de los centros, como es el caso de los Centros de Educación Infantil y Primaria Madre de Dios, Siete Infantes de Lara, Las Gaunas, Vuelo Madrid Manila, Gonzalo de Berceo, Ana María Matute, Vicente Ochoa y Varia, así como en El Arco, La Guindalera, Caballero de La Rosa, Vélez de Guevara y el EPA Plus Ultra, entre otros.

También se incluye la reforma de la instalación eléctrica en baja tensión en los centros Bretón de los Herreros, Duquesa de la Victoria y General Espartero.

Reemplazo de pavimento amortiguador, adecuación de áreas de juego, renovación de elementos en las aulas, reparaciones de soleras, arreglos menores en fachadas, cristales o tejados son otras de las actuaciones realizadas. La previsión de inversión global en estos trabajos alcanza los 1.538.164,53 euros.