El Ayuntamiento de Logroño abre convocatoria para proyectos culturales del programa 'Tan cerca', dotado con 30.000 euros

Archivo - La portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño, Celia Sanz - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, en su sesión de este miércoles en Junta de Gobierno Local, ha aprobado un gasto de 30.000 euros que irán destinados al programa cultural 'Tan Cerca 2026'.

Se trata de una iniciativa impulsada a tres bandas por la Unidad de Cultura del Ayuntamiento de Logroño; el Ayuntamiento de Santander, a través de la Fundación Santander Creativa (FSC); y el Área de Cultura del Ayuntamiento de Bilbao.

Dotado con un total 90.000 euros, de los que cada ciudad aporta 30.000 euros, el programa 'Tan Cerca 2026' aúna esfuerzos y estrategias comunes para reforzar el compromiso de las tres localidades con el sector de la cultura.

En total, se seleccionarán seis proyectos, dos por ciudad, y cada uno contará con un presupuesto de 15.000 euros.

Las iniciativas, que tendrán que realizarse durante el año 2026, deberán ser novedosas y fruto del trabajo conjunto entre agentes culturales de al menos dos de las tres ciudades, aunque se valorarán también aquellas propuestas impulsadas por agentes de las tres localidades.

Las propuestas serán seleccionadas por una comisión de valoración formada por representantes de las tres ciudades, que analizarán y puntuarán la calidad, el interés, la viabilidad e innovación de los proyectos presentados.

Esta comisión también tendrá en cuenta la capacidad para generar de redes de trabajo entre profesionales de dos o tres de las ciudades implicadas; que el proyecto se desarrolle en dos localidades o en las tres; la posibilidad de obtener financiación complementaria; y el porcentaje de ciudadanos al que se estima llegar con la iniciativa presentada.

La convocatoria para acceder a estas ayudas permanecerá abierta hasta el 25 de marzo.

Los agentes culturales interesados pueden encontrar las bases y la solicitud para presentarse en la web santandercreativa.com, mientras que toda la documentación tendrá que ser remitida al correo electrónico info@santandercreativa.com.

PREMIOS PARA LA CREACIÓN ARTÍSTICA.

El Ayuntamiento de Logroño, a través de la Concejalía de Cultura, convoca la quinta edición de los Premios de Creación Artística.

Para ello, la Junta de Gobierno ha aprobado la convocatoria para la concesión de estos galardones, destinados a producciones nuevas, originales e inéditas de las artes literarias, escénicas, plásticas, musicales y audiovisuales.

La nueva convocatoria está dotada con 30.000 euros que serán repartidos entre seis premios de 5.000 euros cada uno, gratificación que sería compatible con otras ayudas o galardones.

Las modalidades serán las siguientes:

Artes escénicas: creación y producción de obras de teatro, coreográficas, textos dramatúrgicos, performances, actuaciones circenses, etc.

Artes plásticas: obras de dibujo, pintura, ilustración, grabado, escultura, instalaciones, fotografía, arte urbano, diseño y otros lenguajes plásticos.

Artes musicales: creación, composición y grabación de obras musicales de cualquier género.

Artes literarias: creación de obras en cualquier género literario, como la novela, el cuento, la poesía, la literatura infantil y juvenil, el ensayo, la crónica periodística, etc...

Artes audiovisuales: creación y producción de obras audiovisuales, de ficción y no ficción (documentales), de animación, redacción de guiones, etc.

Los proyectos premiados han de ser de nueva creación, originales e inéditos; así como desarrollarse en el año 2026.

Podrán concurrir es necesario haber nacido o estar empadronado en Logroño (con una antigüedad mínima de seis meses ininterrumpidos en el momento de la publicación de la convocatoria); tener una edad igual o superior a 18 años en el momento de presentar la solicitud; y no haber obtenido premio en cualquiera de las dos convocatorias anteriores de estos galardones.

El plazo para la presentación de las solicitudes se establecerá en la convocatoria que se publique en los próximos días en el Boletín Oficial de La Rioja.

El modelo oficial de solicitud, así como y el resto de los anexos se encuentran disponibles en la web del Ayuntamiento de Logroño, dentro del espacio de la Concejalía de Cultura (subapartado 'Formularios y solicitudes).

Podrán presentarse de forma presencial en el Registro General del Ayuntamiento de Logroño o en cualquiera de los registros autorizados; o a través de la sede electrónica del Consistorio o del Registro Electrónico del Punto de Acceso General del Estado.

INTERCAMBIOS ESCOLARES CON DAX Y LIBOURNE.

Los intercambios escolares con las ciudades francesas Dax y Libourne, hermanadas con Logroño, se institucionalizaron en el curso 1979-80 y se llevan realizando desde entonces, tan solo suspendidos durante la pandemia de la COVID-19.

Del 12 al 19 de abril 2025, 93 estudiantes logroñeses visitaron estas ciudades en un nuevo intercambio escolar, mientras que del 19 al 26 de abril sus anfitriones franceses visitaron nuestra ciudad.

Con el objetivo de repetir esta experiencia, que favorece la convivencia entre chicos y chicas de distintas culturas, idiomas y costumbres, además de reforzar el hermanamiento de Dax y Libourne con Logroño, la Junta de Gobierno Local ha aprobado el expediente de contratación para llevar a cabo esta actividad.

Para ello, se ha dado el visto bueno a la licitación de este contrato, con un gasto de 40.061,61 euros (IVA incluido) distribuidos en tres lotes:

El primero, referente al transporte (autobús a Dax, a Libourne y traslados en La Rioja), cuenta con una cuantía máxima de 9.086 euros (IVA incluido).

El segundo, centrado en el alojamiento y el desayuno, está dotado con 6.930 euros (IVA incluido).

Y el tercero, referente a las actividades que realizarán los alumnos, cuenta con una cuantía de 24.045,60 euros (IVA incluido).

CONVENIO CON DOWN RIOJA

El Ayuntamiento de Logroño cuenta con un convenio de colaboración anual con la Asociación Riojana para el Síndrome de Down desde el año 2018, cuyo objetivo es favorecer el nivel de autonomía social y profesional para jóvenes con Síndrome de Down, así como para favorecer su inserción profesional.

Con el objetivo de continuar colaborando con esta entidad, la Junta de Gobierno Local ha aprobado el convenio referente al año 2026, que conllevará una aportación municipal de 26.000 euros.