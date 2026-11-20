LOGROÑO 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local ha aprobado este viernes en sesión extraordinaria la adjudicación de las obras de reurbanización de la calle Belchite, en el tramo comprendido entre las avenidas España y Pío XII, a la empresa Antis Obra Civil, S.L. por un importe de 295.344,57 euros (IVA incluido).

La intervención, que comenzará en las próximas semanas y tendrá una duración estimada de tres meses, trasformará este tramo de la calle en un lugar más seguro, saludable, habitable y con una gran calidad estancial gracias al planteamiento de plataforma única con carácter peatonal prioritario.

En este sentido, esta intervención supondrá la conexión entre el entorno escolar del CEIP General Espartero y los nuevos jardines María Teresa Hernández, junto al centro intergeneracional 'La Antigua Estación'.

Respecto al espacio central del tramo de calle se dispondrá una zona estancial, en la que se asegurará la accesibilidad y se instalarán bancos en grupos para facilitar el encuentro, aparcabicis para fomentar la movilidad urbana sostenible y papeleras colocadas estratégicamente durante todo el itinerario peatonal.

Se crearán espacios ajardinados para mejorar la calidad ambiental de la calle gracias a la plantación de árboles y/o arbustos (especies autóctonas conforme al Plan Director de Gestión del Arbolado y Zonas Verdes de Logroño) para captar CO2 y generar sombra.

Se realizarán las infraestructuras necesarias de canalizaciones y arquetas para el soterramiento de cableado de alumbrado público en el tramo de acera oeste situado junto al edificio de 'La Antigua Estación'.

En cuando a la instalación de saneamiento se modificarán los sumideros, colocando nuevas unidades y sustituyendo alguna de las existentes, y se nivelarán los registros existentes a la rasante definitiva.

Respecto a las instalaciones de agua potable, se renovará un pequeño tramo junto a Pío XII y se eliminará la actual tubería de fibrocemento.

Finalmente, no se prevé realizar ninguna actuación en las redes eléctrica y de gas, salvo el recrecimiento y la nivelación de los registros existentes a la rasante derivada de la nueva plataforma única de calle.