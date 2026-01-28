El Ayuntamiento de Logroño aporta 4.000 euros a la Cofradía de la Virgen de la Esperanza para los actos de la patrona

Archivo - Procesión de la Virgen de la Esperanza en Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño aportará este año una partida de 4.000 euros a la Cofradía de la Virgen de la Esperanza para los actos de la patrona y alcaldesa mayor de la ciudad.

Como ha recordado la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Celia Sanz, "cada año el Ayuntamiento de Logroño suscribe un convenio de colaboración con la Cofradía de la Virgen de la Esperanza para organizar los actos de la patrona y alcaldesa mayor de la ciudad, celebrados en torno al 18 de diciembre".

De cara a las actividades que se desarrollen en este ejercicio, la Junta de Gobierno Local ha aprobado el convenio que ambas entidades suscribirán próximamente, así como un gasto de 4.000 euros para financiar las iniciativas que se desarrollen en torno a esta efeméride por parte de la Cofradía.

Así, entre ellos se encuentran el certamen de dibujo y poesía, visitas de centros educativos, visitas guiadas y conferencias u ofrenda floral, entre otras, para el mantenimiento de la tradición, destacando su papel histórico en la ciudad.

RED ESPAÑOLA DE TEATROS

La Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública es una asociación cultural sin ánimo de lucro, constituida en febrero del año 2000, que cuenta con 196 instituciones asociadas en todo el país.

El principal objetivo de la Red, del que forma parte el Teatro Bretón, es impulsar el sector de las artes escénicas para hacerlas más accesibles a la sociedad, fomentando la fidelización y desarrollando audiencias, así como la difusión de nuevas creaciones.

Por ello, la Junta de Gobierno Local ha aprobado un gasto de 1.500 euros (exentos de IVA) en concepto de cuota anual del año 2026 por formar parte de la entidad.