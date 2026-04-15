El Ayuntamiento de Logroño aprueba 1,43 millones en dos años para el suministro de gas

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LOGROÑO, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, en su sesión este miércoles en Junta de Gobierno Local, ha aprobado el expediente de contratación del suministro de gas y su tramitación de su adjudicación por un importe total de 1,43 millones de euros durante dos anualidades.

Como ha explicado la portavoz del Gobierno municipal, Celia Sanz, el Consistorio logroñés se adhirió en febrero de 2021 a la Central de Contratación de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Una herramienta constituida como un sistema de racionalización de la contratación al servicio de sus entidades locales asociadas, para lograr la mejor oferta para el suministro de gas natural de los espacios municipales.

De este modo, la FEMP licitó en beneficio de sus asociados un acuerdo marco para el suministro de gas natural con varios adjudicatarios distribuido por lotes geográficos.

Entre las ventajas de este tipo de contratación destaca que simplifica a las entidades locales la labor de buscar un proveedor, gestión que se lleva a cabo desde la FEMP por un proceso público de licitación, que adjudica el contrato general al que luego las entidades locales pueden adherirse.

En este marco, la Junta de Gobierno Local ha aprobado el expediente de contratación del suministro de gas y la tramitación de su adjudicación por un importe total de 1.434.073,40 euros para su abastecimiento en las diferentes dependencias municipales durante dos anualidades (del 1 de mayo al 30 de noviembre de 2026; y del 1 de diciembre de 2026 al 30 de abril de 2027).

REHABILITACIÓN DEL FRONTÓN DE EL CORTIJO.

También la Junta de Gobierno Local ha adjudicado el contrato para las obras de rehabilitación de las paredes del frontón ubicado en el barrio del Cortijo a la empresa Construcciones Calleja, S.A. por un importe total de 39.547,64 euros (IVA incluido).

Con esta actuación, el Gobierno local atiende una demanda vecinal de este barrio logroñés. "Una buena noticia para el barrio", ha sentenciado Celia Sanz.

PERTE DEL AGUA.

Además, Sanz ha apuntado que Logroño "también continúa avanzando" en el proyecto de digitalización y mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua que desarrolla de forma conjunta con los municipios de Lardero y Villamediana de Iregua y que cuenta con una ayuda de 4,1 millones de euros de fondos europeos a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Resto Demográfico.

En el marco de las actuaciones contempladas en este PERTE, la Junta de Gobierno Local ha adjudicado los siguientes lotes del contrato para el suministro e instalación de equipos de monitorización de la red de saneamiento y de los vertidos en el término municipal:

Lote I (saneamiento), a la empresa Arantec Enginheria, S.L. por el precio unitario de 4.949,76 euros (IVA incluido) y un gasto máximo de 131.971,45 euros (IVA incluido).

Lote II (vertidos), a la empresa anterior por un precio unitario de 5.671,67 euros (IVA incluido) y un importe máximo de 82.769,53 euros (IVA incluido).

TRATAMIENTO Y POTABILIZACIÓN DEL AGUA.

Por último, el tratamiento de potabilización del agua que se lleva a cabo en la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) Río Iregua exige la regular contratación de los suministros necesarios para el mismo.

En ese marco, la Junta de Gobierno ha adjudicado el primer lote del contrato de suministro de elementos mecánicos para la estación a la estación Sulzer Pumps Wastewater Spain, S.A. por un importe de 9.783,81 euros (IVA incluido).