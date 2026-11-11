Ayuntamiento de Logroño aprueba el convenio con el Gobierno regional para urbanizar la calle Santa María en La Portalada

LOGROÑO, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, en el marco de la promoción de la actividad económica y del impulso del suelo industrial de la ciudad, ha aprobado en la Junta de Gobierno Local de este miércoles el convenio que firmarán próximamente el Consistorio y el Gobierno de La Rioja para la urbanización de la Calle Santa María del Polígono Industrial La Portalada.

Como ha detallado la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Celia Sanz, la urbanización de esta calle, "que ha sido una demanda desde hace mucho tiempo tanto de la FER como del Ayuntamiento de Villamediana", comprenderá los trabajos contenidos en el proyecto, actualmente en fase de redacción.

De este modo, se conectará el polígono con el sector I-9 de Villamediana de Iregua. Actualmente, la zona no dispone de servicios públicos de alumbrado, agua y saneamiento, por lo que se prevé realizar "una intervención integral".

El ámbito de intervención ocupa una superficie total de 2.546,321 metros cuadrados y el futuro vial tendrá una longitud aproximada de 118 metros lineales, con aceras y aparcamiento en línea en ambos lados y un vial central de dos carriles con doble dirección, siguiendo el criterio del resto del polígono industrial.

A través de la firma de este convenio, la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER) aportará hasta un importe máximo de 293.847,83 euros al Ayuntamiento de Logroño, responsable del desarrollo de la intervención urbanística.