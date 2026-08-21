El Ayuntamiento de Logroño aprueba en junta extraordinaria la construcción de la glorieta de Vara de Rey

Lugar donde se construirá la glorieta - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha aprobado hoy en junta de gobierno extraordinaria la construcción de la glorieta de Vara de Rey con Pérez Galdós. "Llega el momento de la ejecución y de que los ciudadanos vean el proyecto", ha señalado el concejal de Administración Pública, Francisco Iglesias.

En rueda de prensa, Iglesias ha informado de la adjudicación del contrato de las obras en la intersección entre Vara de Rey, Pérez Galdós y Avenida de España por algo más de un millón de euros (1.000.397,18 euros IVA incluido) a la empresa Antis Obra Civil S.L, cuyo inicio de obras aún se desconoce aunque se hará a la mayor brevedad posible.

Lo ha hecho acompañado del concejal de Movilidad, Ángel Andrés, quien ha resaltado que se trata de una "transformación de la zona". "Una obra", ha indicado, "que va a sustituir absolutamente todas las instalaciones del entorno, tanto de saneamiento como de agua potable, electricidad y telecomunicaciones".

Ha sumado que "va unida a la mejora integral de la plaza Donantes de Sangre" y, además, es una primera fase que se sumará, ha añadido Iglesias, a la futura peatonalización de la calle Belchite y las actuaciones que se realicen en San Antón "la próxima legislatura".

El concejal de Movilidad ha considerado que "Logroño es una ciudad viva donde los tránsitos, tanto de peatones como de vehículos, cambian" y, en este sentido, se ha referido a la reciente construcción de la Estación Intermodal para sustituir a la vieja Estación de Autobuses.

Esto implica, ha dicho, que "hay que mejorar los tránsitos a esa estación intermodal" y, por lo tanto, ha indicado, "se pensó que poner una glorieta dentro de esta obra era una cosa buena".

Además, ha sumado, "estudios de movilidad nos dicen que vamos a reducir los tránsitos de vehículos a través de la Gran Vía" y se va a bajar un treinta por ciento los tránsitos cerca del Colegio de Agustinas.

Ha recalcado: "Cuando hablamos de que es una obra que es una gloreta. No, no es una glorieta, es una obra de transformación de una zona que abarca cuatro calles en una entrada de Logroño, que va a renovar todas las instalaciones, va a mejorar la accesibilidad y nos va a poner a un nivel de normativa actual y, por otro lado, si es verdad, que incluirá una glorieta que mejorará los tránsitos de vehículos".

También se ha referido a que, ahora, cuando una persona que entra por Vara de Rey a Logroño y quiere acceder a Pérez Galdós, a Calle Somosierra, a Calle Santa Isabel, o a Duques de Nájera, para girar a la izquierda, tiene que bajar hasta la Glorieta Gran Vía, "que está, en muchos casos, saturada de tráfico".

Preguntados por la petición del Foro Social, que rechaza el proyecto y solicitaba una consulta ciudadana, Iglesias ha señalado: "Los ciudadanos nos han elegido para gobernar".

En este sentido, ha dicho que no iba a hablar del Foro Social pero sí del Grupo Municipal Socialista, al que no ha visto legitimado para pedir consultas ciudadanas después de cómo se ejecutó Calles Abiertas la pasada legislatura.

Para Iglesias, "la estrategia de determinados grupos municipales en este momento es la de boicotear todas las actuaciones que este equipo tiene en ejecución".

Un trabajo, ha relatado, que se hace "con el conocimiento técnico de los funcionarios de esta casa que han preparado este proyecto" y "de los estudios que han hecho para llegar a esta solución".

Ha considerado que "cuando acabe esta obra del cruce de Vara de Rey con Avenida España y Pérez Galdós veremos los resultados y será el momento, cuando esté funcionando, de hablar de movilidad peatonal, de transporte urbano, de los vehículos a motor particulares y de bicicletas".

"Será el momento cuando lo veamos todo terminado y veamos cómo funciona, en la realidad, lo que los técnicos de esta casa y los políticos del Equipo de Gobierno, porque es nuestro trabajo, hemos puesto encima de la mesa y hoy hemos adjudicado", ha señalado.