El Ayuntamiento de Logroño aprueba el presupuesto y suma el voto a favor de los exconcejales de Ciudadanos

El Equipo de Gobierno confía en que "afianzará la transformación de Logroño y canalizará los fondos europeos pensando en las personas"

LOGROÑO, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha aprobado hoy un presupuesto de 190 millones para 2022 con el voto del Partido Socialista, Partido Riojano, y Unidas Podemos y los concejales no adscritos Marisa Bermejo y Javier Garijo (que abandonaron el Grupo de Ciudadanos). Ciudadanos y el Partido Popular han votado en contra.

El alcalde, Pablo Hermoso de Mendoza, ha cerrado el debate en pleno agradeciendo los apoyos a las cuentas municipales. "Hay gente que es útil y apoya unos presupuestos que aportan acceso a fondos europeos y salvan una situación complicada", ha dicho señalando que tras la pandemia "reflexionaremos acerca de quien arrimó el hombro y quien no".

"Esto no es serio", le ha espetado al portavoz de los 'populares', Conrado Escobar, tras su intervención recordando la "soberbia" del Partido Popular "desde sus puestos de mayorías absolutas".

Tras decir que se trata de "un presupuesto donde se bajan los impuestos y se ayuda al sector comercial" a Ciudadanos le ha recordado que ahora mismo es "una persona" y le ha aseverado: "No sé qué utilidad tienen ustedes cuando son incapaces de negociar unos presupuestos".

Para el alcalde, "los ciudadanos están a favor de Calles Abiertas", aunque "algunos muy ruidosos estén en contra de la ampliación de aceras en República Argentina".

Previamente, en la presentación en pleno de los presupuestos, la concejala de Economía y Hacienda, Esmeralda Campos, ha indicado que se trata de un presupuesto "para la recuperación" que permitirá una "cultura de calidad".

Está, ha dicho, hecho "para que las familias puedan seguir conciliando", y es "inversor", de forma "que afianzará la transformación de Logroño y canalizará los fondos europeos pensando en los barrios y en todas las personas".

Durante el debate, el concejal del Partido Riojano, Rubén Antoñanzas, ha destacado que era una cuestión de justicia hacer un "gesto" con los comerciantes a través de las bonificaciones que incluyen los presupuestos que son, ha dicho, "un contrato con los logroñeses".

Ha señalado que hay proyectos que echa en falta y otros "excesivos" pero son "más los puntos de encuentro y es importante para los logroñeses tener un presupuesto cuanto antes".

Ha destacado como proyectos fundamentales la apertura del CCR, que estará listo en el segundo semestre del año y será motor del enoturismo, y el proyecto deportivo en la actual estación de autobuses.

Por su parte, el concejal de Unidas Podemos Jose Manuel Zúñiga ha destacado que las cuentas reflejan el "compromiso" de situar Logroño "a la vanguardia de los retos climáticos" y al hecho de que sea una ciudad "más feminista" y "mejorar la vida de las personas".

"Estas cuentas son un paso más para que Logroño sea esa ciudad y caminan hacia una mayor justicia social", ha dicho al tiempo que ha señalado cómo se ha trabajado en bienestar animal para erradicar los sacrificios y el maltrato.

La concejala de Ciudadanos Rocío Fernández ha acusado al Equipo de Gobierno de "ignorar la situación real" y "mirar para otro lado" en un año en el que tendría que haber sido el de la recuperación económica.

"No podemos permitir que una empresa más se instale fuera de Logroño porque la ciudad no le ofrece suelo", ha dicho.

Ha creído que el Gobierno del alcalde Hermoso de Mondoza ya está "pensando en qué proyectos finalizados se va a presentar ante los ciudadanos en las próximas elecciones".

Por último, la concejala del PP Mar San Martín ha visto que no es un documento "creíble", dado que, en el último ejercicio, se han cumplido "el quince por ciento de las inversiones". También ha visto "patético el esfuerzo por ocultar a la oposición" las cuentas.

Ha señalado la "falta de credibilidad" con "proyectos que se vuelven a anunciar" como la Estación de los Autobuses, o el CCR o las "insuficientes" partidas en Servicios Sociales, donde ha llegado a hablar de "vergüenza social".

"No estamos de acuerdo en que prioricen Calles Abiertas, que gran parte rechaza, y dejen otras actuaciones", ha aseverado añadiendo: "Pintar de amarillo no es ampliar aceras porque no pueden pasear por ellas ni su madre ni la mía".

Ante esto, Campos ha visto "falta de rigor" en las enmiendas del Partido Popular "habiendo gestionado ocho años el presupuesto municipal", algo que ha visto "insultante" y lleno de "populismo". Ha destacado el "gran esfuerzo" que se realiza en Servicios Sociales.

El socialista Iván Reinares ha creído que "son presupuestos de consenso, de estabilidad y donde se demuestra una diversidad para mejorar y que el programa electoral del PSOE es una herramienta de progreso".

Los presupuestos han contado con dieciséis votos a favor, diez en contra y una abstención (por no estar presente) de los 27 concejales.