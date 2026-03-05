El Ayuntamiento de Logroño avanza en devolver el uso residencial a la parcela de Marqués de San Nicolás 20

Archivo - Parcela en la que se iba a instalar Bosonit, en el Centro Histórico de Logroño. - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroñ avanza en devolver el uso residencial a la parcela de Marqués de San Nicolás 20, en la que se iba a instalar la empresa Bosonit, y en la que, como ha apuntado el concejal de Urbanismo Íñigo López-Araquistáin, se prevé construir VPO.

Para ello, el pleno municipal que se está celebrando este jueves ha aprobado de forma provisional la modificación puntual del Plan General Municipal, un acuerdo que ha contado con el 'no' de la concejala no adscrita Eva Loza y del Partido Riojano, y el voto afirmativo del resto de Grupos.

Como ha insistido el edil de Urbanismo, "se trata de una modificación puntual para permitir el uso residencial en la parcela, donde se hará vivienda de protección oficial", algo "necesario" para que el Casco Antiguo "tenga vecinos, porque sin habitantes, es un decorado".

Ha defendido, ante las críticas de la oposición, que "se trata de un expediente meramente urbanístico", que, como ha subrayado, "cumple con la legalidad", sin que se haya producido ningún cambio con respecto a la aprobación inicial. Por ello, tras su aprobación, se dará traslado a la COTUR para su aprobación definitiva.

Por parte tanto de PR+ como de PSOE, se ha trasladado la crítica por lo que supuso la devolución de 1,5 millones de euros a Bosonit, una vez que la empresa manifestó su renuncia a la construcción de su centro empresarial.

Críticas a las que se ha sumado también que "se ha hurtado el debate" por parte regionalista o que "el solar sigue criando malvas" de los socialistas, que han acusado al Gobierno municipal de "desidia" con la zona.

Además, en la parte resolutiva del pleno se ha dado el visto bueno "a la inhibición del pleno respecto al convenio entre la comunidad autónoma de La Rioja y el Ayuntamiento de Logroño en relación con los locales en el kiosco para la música del Paseo del Espolón". Ha contado con el 'no' de varios Grupos de la oposición, que han criticado el mal estado de esta estructura y han reclamado su arreglo integral.

Por último, se ha aprobado, en este caso por unanimidad, el III Plan de Infancia y Juventud del Consistorio, que cuenta con un horizonte de ejecución de 2026 a 2029.